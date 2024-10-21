DÜZCE (İHA) – Düzce Mahpeyker Sultan Yurdu ve Necla Pekolcay Yurdu’nda kalan öğrenciler bisiklet ile doğa turuna çıktı. Doğadaki çöpleri toplayarak da dikkat çekti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan Üniversitelilere yönelik çeşitli eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Konuralp’i bisikletle keşfe çık etkinliği çerçevesinde üniversite öğrencileri pedalları çevirerek, yurtların etrafında doğa turu yaptı. Doğada ki çöpleri fark eden öğrenciler, çevre temizliği etkinliği de gerçekleştirerek dikkat çekti.