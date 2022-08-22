Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Tarsus’un Günyurdu Mahallesi’nde hizmet veren Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde birbirinden güzel çalışmalar yapılırken, hem anneler hem de çocuklar bilgi ve eğlence dolu dersler alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Tarsus’un Günyurdu Mahallesi’nde hizmet veren Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde birbirinden güzel çalışmalar yapılırken, hem anneler hem de çocuklar bilgi ve eğlence dolu dersler alıyor.

Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, öz bakım, dil ve psikomotor becerilerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla çalışmalar yapılıyor. Güne sabah sporu veya devinimsel dans ile başlayan çocuklar, o günkü duygu durumları hakkında da öğretmenleri ile Çember Saati etkinliğinde sohbet ediyor. Dil etkinlikleri çerçevesinde bilmece, tekerleme, bulmaca, şiir ve parmak oyunları gibi etkinliklerle çocukların dil gelişimleri desteklenirken, masal atölyesi ile de hikaye anlatma, pandomim ve drama çalışmaları etkinlikleri hayata geçiriliyor. Sanat atölyesi eğitimlerinde tuz seramiği, seramik hamuru ve oyun hamuru gibi malzemelerle çocukların ince motor becerileri destekleniyor ve bu atölye sayesinde çocuklar, kendi hayal güçleri ile özgün ürünler ortaya çıkarıyor. Sanat etkinlikleri çerçevesinde resim yapan minikler, parmak boyası, kuru boya ve pastel boya malzemelerini kullanarak serbest resim çalışmaları ortaya koyuyor. Kağıt işleri de yapan minikler, origamiden, yelpaze ve kukla yapmaya kadar birçok şey öğreniyor. Atölyede miniklere verilen serbest zaman etkinliği ile masalarda bulunan birbirinden farklı etkinlikleri seçme imkanı olan çocuklar, o gün hangi etkinliği yapmaya ilgi duyuyorlarsa, o etkinliği seçerek serbest zaman çerçevesinde eğlenceli vakit geçiriyor. Orf ve ritim çalışması çerçevesinde beden hareketlerini ritim aletleri ile destekleyen minikler, bazen müzik eşliğinde bazen de müzik olmadan ritim becerilerini geliştiriyor. Çocuklar ayrıca haftada 1 saat okuma saatine katılarak, kitap okuyorlar.

Değer eğitiminde ise miniklere sorumluluk, iş birliği, saygı, sevgi, arkadaşlık gibi kavramlar öğretiliyor. Matematik atölyesinde de çoğunlukla geri dönüşüm malzemelerinden faydalanılıyor. Matematiği eğlenceli hale getirerek anlatan öğretmenler sayesinde, çocuklar matematik ve geometriye ait kavramları kolaylıkla öğrenebiliyor. Fen ve doğa atölyesi sayesinde de deneylerle gözlem yapan minikler ayrıca akıl oyunları, yaşam atölyesi, geleneksel etkinlikler ve müzik etkinlikleri gibi birbirinden güzel atölyelerle yeni bilgiler öğrenmeye devam ediyorlar.

Bu atölyede hem çocukları hem de anneleri eğitim alıyor

Çocukları ile birlikte pek çok farklı atölyeye katılma imkanı bulan kadınlar, kayıt zorunluluğu olmadan atölyelere katılım sağlayabiliyor. Atölyede kadınlar için haftanın belirli günlerinde el sanatları ve geri dönüşüm malzemelerinden tasarım atölye dersleri veriliyor. Makromeden anahtarlık ve keçelerden çanta ile cüzdan yapan kadınlar, yakında başlayacak olan biçki ve dikiş atölyesine de katılım sağlayacaklar. Atölyede kadınlar, bugüne kadar pek çok etkinliğe katılma fırsatı buldu. Tarihi ve turistik yerlere yapılan gezilere katılan kadınlar, özel günlerde yapılan etkinliklerde yer aldı, tekne gezilerine katıldı, tiyatrolara ve pikniklere gitti. Aile eğitim seminerlerinin de yapıldığı atölyede, Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde ise kadınlar tüm köyde temizlik yapmışlardı.

“Bu köyde şu anda herhangi bir eğitim merkezi yok”

Kadın ve Çocuk Atölyesi birim sorumlusu ve öğretmeni Ela Canbolat, “Burada kadın ve çocuklara atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu köyde, bu mevkide şu anda herhangi bir eğitim merkezi yok. Yani bir okul öncesi eğitim merkezi, ilkokul, ortaokul hiç bir eğitim yuvası olmadığı için, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde burada bir eğitim kurumu açıldı. Okul öncesi çağdan, ortaokula kadar olan kız ve erkek çocuklarımıza burada çeşitli eğitimler verilmektedir” dedi.

Kadınlara ilk yılda verilen okuma yazma kursundan söz eden Canbolat, farklı geziler de düzenlediklerini anlattı. Canbolat, “Çocuklarımız burada eğitim almadan önceki halleri ile inanılmaz derecede bir ilerleme kaydetti. Kadınlar sosyal hayata daha fazla yöneldiler. Çünkü normalde evlerinden, eşlerinden izinsiz çıkamayan ve erkeklerle kadınların yan yana gelebileceği hiçbir ortama girmeyen kadınlarımız, bu atölyedeki eğitimler sayesinde ve dışarıda yapılan etkinlikler ile geziler sayesinde artık daha çok sosyal ortama girebiliyorlar. Bunun yanı sıra kendi ekonomilerine katkıda bulunabilecek çalışmalar gerçekleştirmekteler. Kadınlardaki katılım, tamamen gönüllülük esasına bağlı. Belli bir zorunluluk koymadık ki, her kadın müsait olduğu zaman bu etkinliklerden faydalanabilsin” diye konuştu.

“Çok eğlenceli geçiyor zamanımız”

Atölyeden faydalanan çocuklardan 12 yaşındaki Zeynep Zira, “Burada zamanım eğlenceli geçiyor. Resim yapıyoruz, arkadaşlarımızla buluşabiliyoruz, bardak oyunları oynuyoruz, bulmaca çözüyoruz ve eğleniyoruz. Burada en çok resim yapmayı seviyorum. Arkadaşlarımla da çok iyi anlaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Atölyelere katılan kadınlardan Fatma Kaya ise “Buraya çocuklarımı getiriyorum, çocuklarım eğleniyor, oyunlar oynuyorlar, aktiviteler yapıyorlar, eğlenceler düzenliyorlar. Biz de geliyoruz. Makrome öğreniyoruz, el işi falan yapıyoruz. Geziler düzenleniyor, onlara katılıyoruz. Boş vakitlerimizi geçirmeye çalışıyoruz çocuklarımızla. Bir şekilde öğrenip eve katkıda bulunmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyuz” dedi.