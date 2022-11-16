Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi içerisinde yer alan Zanaatkarlar Çarşısında, dokuz yaşında çalmaya başladığı sazın yapımı ve tamirini yapan esnaf, eğitimle geleneği birleştirerek üretime katkı sunuyor.

Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi içerisinde yer alan Zanaatkarlar Çarşısında, dokuz yaşında çalmaya başladığı sazın yapımı ve tamirini yapan esnaf, eğitimle geleneği birleştirerek üretime katkı sunuyor.

Müzik öğretmenliği bölümünü iki kez kazanmasına rağmen okulunu tamamlayamayan fakat aşk ile baktığı sazını da elinden düşürmeyen Soner Şekertürk, açtığı atölye ile abdal geleneğinin temsilcilerine ve eğitimli öğrencilere tamir, bakım, üretim noktasında destek sunuyor. Şekertürk, "Dokuz yaşında bağlama çalmaya başladım. İki kez müzik öğretmenliği bölümünü kazanmama rağmen bitirme fırsatını elde edemedim ve kendimi saz yapım atölyeme verdim. Eğitim kadar yapım ve üretim kısmını da önemsedim" dedi.

Kırşehir’de tamir bakım onarım işleri yapan Şekertürk, "Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali gibi isimlerin topraklarında bağlama atölyemde insanlara hizmet sunuyorum. Kırşehir’de büyük oranda abdal kültürü var. Lisemiz ve üniversitede bu kültürle yetişen insanlarla birlikte eğitim almadan ama geleneği sürdüren insanlar da var. Ben de kendi atölyemde bu insanlara katkı sunuyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 800 yıllık Ahilik geleneğinin yaşatılması için hayata geçirilen Ahi Evran Külliyesi içindeki Zanaatkarlar Çarşısı’nda 32 meslek grubundan esnaf faaliyet gösteriyor. 2010 yılında projelendirilen Ahi Evran Külliyesi Projesi’nin etaplar halinde tamamlanması sonrası iki katlı Selçuklu ve Osmanlı mimarisini andıran Zanaatkarlar Çarşısı da geçmiş ile gelecek arasında köprü görüyor.