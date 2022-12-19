Manisa’nın Alaşehir ilçesinde açılan ’Sanat ve tasarım’ Kursunda kursiyerler, kağıt ve deri oymacılığı olarak bilinen Kat’ı sanatını öğreniyor.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde açılan ’Sanat ve tasarım’ Kursunda kursiyerler, kağıt ve deri oymacılığı olarak bilinen Kat’ı sanatını öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından halk eğitim kurslarında kurs açma hedefi yerel nüfusun yüzde 1’i olarak belirlenirken Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu oran yüzde 15’e yükseldi. Büyük ilgi gören halk eğitim kurslarından biri de ’Sanat ve tasarım’ kursu oldu. Kursa katılan kursiyerler özellikle Kat’ı sanatıyla birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Sanat ve tasarım’ alanında kurs açıldı. El Sanatları Usta Öğreticisi Gülay Hazer tarafından verilen kurs 248 saat sürecek. Kursa katılan 25 kursiyer, kağıt oyma işlemiyle Atatürk resmi, cami tablosu, manzara resimleri, çiçek, hayvan resimleri ve özgün çalışmalar yaparak, yeni eserler ortaya çıkarıyor.

Kursiyerler hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini ve günün stresini atarak yeni arkadaşlarla tanıştıklarını hem de sosyal ve kültürel olarak yeni bilgiler öğrendiklerini dile getirerek, günün sonunda evlerine pozitif enerji ile döndüklerini ve yaptığımız eserlerle gurur duyduklarını anlattı.

Kursiyerlerden ev hanımı olan Gülcan Yavuz, "Kat’ı sanatıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Boş zamanımız çok. Halk Eğitimi Merkezi’nin verdiği kurslardan yararlanmak için geliyoruz. Hem zamanımız çok güzel geçiyor, hem de yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Kursta ufkumuz açılıyor, kendimizi daha mutlu hissediyoruz. Kendimize özgüvenimiz artıyor. Kadının sadece evde oturmak yerine her türlü yükün altından kalkabileceğini, başarabileceğini görüyoruz." dedi.

Kursiyerler büyük ilgi gösteriyor

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Gülay Hazer ise, "Kursiyerlerimizle birlikte yeni yeni eserler ortaya çıkarıyoruz. Önce yapacağımız eseri seçiyoruz. Kursiyerlerimiz seçilen eserle ilgili çalışmalarını adete ilmik ilmik dokuyarak, yeni bir eser ortaya çıkarıyor. Çalışma bittikten sonra da ortaya çıkan yeni eserlerle gurur duyuyorlar. Kursumuz 248 saat sürüyor. Kursiyerlerimiz güzel bir ortam içerisinde yeni yeni arkadaşlar ediniyorlar, güzel zaman geçiriyorlar. Yaptıkları çalışmalar sonunda yeni bir sanat eseri ortaya çıkarıyorlar. Kat’ı sanatı Osmanlı’dan gelen bir sanat. Yaklaşık 18. yüzyıllarda başlamış, günümüze kadar gelmiş bir sanat dalı. Kursiyerlerimiz bu sanata çok büyük ilgi gösteriyorlar." diye konuştu.

"Alaşehir olarak nüfusun yüzde 15’ine ulaştık"

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Aktaş, "Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi olarak, bu güne kadar Kat’ı Kursumuz başta olmak üzere değişik alanlarda yaklaşık 200 kurs açtık. Bakanlığımızın hedefi yerleşim yerinin nüfusunun yüzde 1’ne ulaşmakken, biz Alaşehir olarak yüzde 15’e ulaşmış durumdayız. Talepler doğrultusunda yeni kurslar açmaya devam edeceğiz." dedi.