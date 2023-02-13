Derince Belediyesi, 36 kişilik ekibiyle depremin vurduğu Hatay’ın Defne ilçesinde hem arama kurtarma hem de aşevi hizmetinde görevlerini sürdürüyor.

Derince Belediyesi, 36 kişilik ekibiyle depremin vurduğu Hatay’ın Defne ilçesinde hem arama kurtarma hem de aşevi hizmetinde görevlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Derincelilerin katkılarıyla afetzedelere giyim, temel gıda malzemeleri, çocuk ve hasta bezleri, hijyen malzemeleri, botlar, ısıtıcılar, atkı, bere ve eldivenlerin yer aldığı tırlar gönderilirken, Çenesuyu fabrikası da deprem bölgesine su konusunda katkı sunmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Derince Belediyesi ekipleri, diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek olma noktasından, insani yardım unsurlarına kadar ihtiyaç duyulan pek çok alanda görev yapıyor.

Deprem bölgesinde Türkiye’nin adeta tek yürek olduğunu belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince Belediyesi ailesi olarak 36 kişilik ekibimiz, iş makinelerimiz ve aşevi hizmetimizle birlikte Hatay’ın Defne ilçesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devlet ve millet olarak, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu zorlu günleri de geride bırakacağız" dedi.