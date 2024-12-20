Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni aile hekimliği yönetmeliği, sağlık sistemine önemli değişiklikler sağladı. Bu değişiklikler hem aile hekimlerinin çalışma şeklini hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini etkilerken, Manisa’da hem aile hekimleri hem de vatandaşlar genel olarak yeni yönetmelikten memnuniyetlerini ifade etti.

Yeni yönetmelik, aile hekimleri için bazı yeni uygulamalar ve teşvikleri de sağlarken, kronik hastalıkların taraması ve takibi, akılcı ilaç kullanımı gibi konulara daha fazla vurgu yapılıyor. Bu hizmetleri sağlayan aile hekimlerinin maaşlarında da bir artış öngörülüyor.

Manisa Alaşehir Piyadeler Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi Bedriye Erdağ, yeni yönetmelik ile birlikte hastalarına daha fazla zaman ayırabildiğini ve sağlık durumlarını daha yakından takip edebildiğini ifade etti. Özellikle yaşlı ve kronik hastaların düzenli olarak kan tahlili yaptırabilmesi, hastalıkların erken teşhis ve tedavisi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Dr. Erdağ ayrıca, Türkiye’de yaygın olan gereksiz ilaç kullanımına dikkat çekerek, yönetmeliğin akılcı ilaç kullanımını teşvik etmesi açısından önemli olduğunu ve hastaların akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinçlenmelerine de katkı sağladığını belirtti.

Erdağ yeni yönetmelikte getirilen teşviklerin maaşına artış olarak yansıdığını belirterek, "Benim maaşımda bir artış oldu, o açıdan memnunum. Daha önce de yaptığım bir uygulamanın pozitif olarak geri dönüşünü almak beni mutlu etti." dedi.

Vatandaşlar memnun

Manisa’daki vatandaşlar, yeni yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin kendilerine daha fazla zaman ayırdığını ve sağlık durumlarını daha yakından takip ettiğini belirterek yönetmelikten memnun olduklarını söyledi. Serkan Edabalı isimli vatandaş, "Aile hekimimiz artık tansiyonumuzu, kan grubumuzu, her şeyimizi düzenli olarak kontrol ediyor. Annemi de getirdim, onun da kontrollerini sağladılar. Aile sağlığı merkezinden çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, özellikle kanser taramaları gibi önemli sağlık hizmetlerinden de faydalandıklarını ve devletin sağlık hizmetlerine verdiği önemi hissettiklerini belirtiyor.

Yeni aile hekimliği yönetmeliği, Türkiye’deki sağlık sisteminin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle hazırlanırken, Manisa’da hem aile hekimlerinin hem de vatandaşların düşünceleri yönetmeliğin bu hedeflere ulaşma yolunda önemli adımlar attığını gösterdi.

Hem aile hekimleri hem de vatandaşlar, yeni yönetmelikten genel olarak memnun kalırken, yönetmeliğin uygulama sürecinde karşılaşılabilecek zorlukların aşılması ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesi, hem vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha iyi faydalanması hem de aile hekimlerinin motivasyonunun artması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.