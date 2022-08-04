Sivas’ın Ulaş ilçesinde helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi, ihbarın asılsız ve yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi, ihbarın asılsız ve yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Köylüler tarafından bir helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Ulaş Belediyesi itfaiyesi, jandarma ekipleri olay yerine kısa sürede gitti. Fakat olayın asılsız ve yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı. Helikopterin, yüksek gerilim hatlarında temizlik çalışması yaptığı öğrenildi.