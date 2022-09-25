Olay yerinde ilk tedavisi yapılan Y.Ö., ambulansla Tomarza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Melikgazi Belediyesi 4 mahalle için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor

Melikgazi Belediyesi 4 mahalle için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor

Edinilen bilgiye göre Sarımehmetli yolu üzerinde meydana gelen olayda hububat yüklemesi sırasında helezon makinesine eli sıkışan Y.Ö.’nün imdadına itfaiye ekipleri yetişti. ekiplerce yapılan çalışmalarda, helezon makinesi titizlikle kesilerek Y.Ö. kurtarıldı.

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