Tokat-Sivas Karayolu üzerinde bulunan Çördük Kalesi, ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Tokat’tın Çördük köyü sınırları içerisinde bulunan, Helenistik dönemden kalan Çördük Kalesi zamana meydan okuyor. Tokat-Sivas Karayolu üzerinde bulunan kalenin yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan kale, günümüzde yalnızlığa terk edilmiş durumda. Dar bir boğaz içerisinde bulunan kalenin güney kısmında surlar bulunuyor. Kalede 2 adet su sarnıcı ve tüneller yer alıyor. Kale içerisinde bulunan kaya mezarları, kalenin Helenistik dönemde inşa edildiğine işaret ediyor.

Buğra Günderçoban kalenin bakımsız kaldığını belirtip, "Burası Sivas-Tokat Karayolu’nda bulunan Çördük Kalesi’dir. Tarihi olarak çok eski bir kale, Helenistik dönemden kaldığı söyleniyor. Yaklaşık olarak milattan önce 300’lü yıllarda yapılmış, yaklaşık 2 bin yıllık bir kale diyebiliriz. Üst kısmına çıkamadım ancak içeride iki adet su sarnıcı ve iki adet de kaya mezarlığı olduğu söyleniyor. Bu kaleyi bilmiyordum, doğa gezilerim sırasında fark ettim. Bu kale kaderine tek edilmiş gibi duruyor. Yol üzerinde dikkatimi çekti ve buraya geldim bakmak istedim. Bildiğim kadarıyla bu kalenin önemi Dazimentis Ovası’na güneyden gelen girişleri kontrol etmeye sağlıyor. Dar bir boğaza kurulmuş bu kale, bu durumda bunu destekler niteliktedir. Bugünkü adıyla Kaz Ova’yı korumak amaçlı yapıldığını biliyorum" dedi.