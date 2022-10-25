Denizli’de kalp ameliyatı olmadan önce akrabalarının yanına helallik almak için giden yaşlı adam ve kardeşi, geçirdikleri kaza sonrası kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Denizli’de kalp ameliyatı olmadan önce akrabalarının yanına helallik almak için giden yaşlı adam ve kardeşi, geçirdikleri kaza sonrası kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Kaza; Buldan ilçesine bağlı Oğuz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kalp ameliyatı olmaya hazırlanan Mustafa Demiryay (68), kardeşi Ali Demiryay (63) ile beraber akrabalarından helallik almak için otomobille yola çıktı. Ali Demiryay’ın kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki abi kardeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden önce Ali, sonrada Mustafa Demiryay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.