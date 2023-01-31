Köpek ölümlerinin yaşandığına dair ihbar niteliğindeki haber üzerine, Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı Limanı’nda incelemeler yapıldı.

Köpek ölümlerinin yaşandığına dair ihbar niteliğindeki haber üzerine, Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı Limanı’nda incelemeler yapıldı.

Ayancık ilçesi İstefan Limanı’nda 6 köpeğin ölü bulunması ve balıkçıların, ‘Helaldı Limanı’nda da köpeklerin bakımsızlıktan ölmek üzere olduğunu’ basın aracılığıyla duyurması üzerine Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkeli Belediyesi Zabıta Amirliği ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevi ekipleri, söz konusu Helaldı Limanı’na gelerek, bölgede incelemelerde bulundular.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, ’Helaldı Limanı’nda sokak köpeklerinin bakımsızlıktan ölmek üzere olduğu’ ihbarına ilişkin bölgede incelemede bulunduklarını ancak ölen veya ölmek üzere olan köpeğe rastlanılmadığını söyledi.

Başkan Şahin, liman çevresinde sadece yeni doğmuş yavruların soğuk hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla tedavi ve bakımlarını yapmak üzere belediye bünyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevi’ne getirdiklerini söyledi. Başkan Şahin, ilçedeki can dostlarının bakımı için belediye bünyesinde çaba gösterdiklerini ancak uzun bir süredir çevre ilçeler ve köylerden bakıma muhtaç sokak hayvanlarının Türkeli ilçesine bırakılmasından dolayı da belediye olarak zor durumda kaldıklarını sözlerine ekledi.