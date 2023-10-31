Amasya’nın Suluova İlçesinde geç saatlerde bir büfenin dışındaki pet su şişelerinden iki tane alıp parasını güvenlik kamerasına gösteren iki gencin görüntüleri ’helal olsun’ diyen iş yeri sahibini duygulandırdı.

İlçe merkezinde 22 yıldır büfe işleten Şuayip Gücek, sabah dükkanını açtığı sırada dışarıda dizili su şişelerinin arasında para gördü. Güvenlik kamerasını izleyen Gücek, iki gencin büfenin önünde bulunan sulardan alıp parasını kameraya göstererek şişelerin içerisine bıraktığı görüntülerle karşılaştı.

"Gururlandık. Bizim gençlerimiz haram yemez, içmez"

Bu durum karşısında çok duygulandığını belirten Gücek, “Bizim gençlerimiz haram yemez, içmez. Genç kardeşlerimle gerçekten gurur duydum. Tanışıp, tebrik etmek isterim” dedi. Büfenin dışında sürekli benzer malzemelerin bulunduğuna değinen Gücek, “Burası Suluova, burası Amasya. Bizim hemşehrilerimize güvenimiz tamdır" diye konuştu. Büfeden sürekli alışveriş yapan Basri Demir de, izlediği görüntüler karşısında gurur duyduğunu söyledi.