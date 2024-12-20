Helal Akreditasyon Kurumu, 2025 yılı için uygulanacak idari para cezaları yeniden belirledi.ANKARA (İGFA) - Helal Akreditasyon Kurumu'nun "2025 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek tebliğle birlikte ilgili idari para cezalarına, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme nispetinde artırıldı.

Maden ihracatçıları: 2025 daha zor geçecek Maden ihracatçıları: 2025 daha zor geçecek

Buna göre, 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak cezaların alt limiti 228 bin 71 lira 50 kuruş, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira olarak tespit edildi.

Kaynak: igf