Hektaş’ın tohum alanında faaliyet gösteren şirketi Areo Tohumculuk tarafından geliştirilen ‘Volkan’ adlı yeni pamuk tohumu, Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen ‘Tarla Günü’nde çiftçilere tanıtıldı.

Hektaş’ın tohum alanında faaliyet gösteren şirketi Areo Tohumculuk tarafından geliştirilen ‘Volkan’ adlı yeni pamuk tohumu, Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen ‘Tarla Günü’nde çiftçilere tanıtıldı.

Akıllı tarımın önde gelen firmalarından Hektaş’ın 2019 yılında bünyesine kattığı Areo Tohumculuk, yerli pamuk geliştirme çalışmaları sonucunda tescillenen ‘Volkan’ tohumunu, ‘Tarla Günü’ etkinlikleriyle üreticilerle buluşturmaya başladı. ‘Volkan’ tohumu Aydın’ın Söke ilçesinde, yaklaşık bin üreticinin katılımıyla düzenlenen ‘Tarla Günü’ etkinliğinde tanıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren bölge pamuk üreticileri, yeni yerli çeşitleri hasat öncesinde yerinde gördü. Üreticiler ayrıca Hektaş’ın teknik ekibinden detaylı bilgi aldı.

Tarımın sürdürülebilirliği için Türkiye’nin ekolojik yapısına uygun, yeni ürün ve hizmetler geliştiren şirket, birim alandan elde edilen ürün miktarı ile verimliliğin artırılması adına Türk çiftçisini bilinçlendirmeye ve desteklemeye devam ediyor. Bitki koruma, bitki besleme ve havyan sağlığı ürünlerinin yanı sıra tohum iş kolundaki çalışmalarına da hız kazandıran şirket, yeni yerli tohumlarını üreticilere sunuyor.

Tarımın ve gıdaya erişimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına daha az suya ihtiyaç duyan kuraklığa dayanıklı tohumlar geliştiren Avustralya kökenli girişim sermayesi şirketi Agriventis Technologies’in yüzde 51’ini Aralık 2020’de satın alan Hektaş, tarım sektöründe global bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

‘Volkan’ tohumu yüksek verimlilik potansiyeline sahip

Ar-Ge ve ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen yerli pamuk tohumu, her türlü toprak yapısına uygun bir bitki olma özelliği taşıyor. Gövdeye yakın kozası ile makineli hasada uygun olan tohum hem hasat sırasında hem de yağmur ve fırtınada silkme yapmayan yüksek verimlilik potansiyeline sahip özellikleriyle dikkat çekiyor.