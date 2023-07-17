Hekimlerin haklarını savunmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek için mücadele edeceklerini ifade eden

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "HEKİMSEN olarak, adil bir sağlık sistemi için çalışırken asla geri adım atmıyoruz. Hekimlerimizin daha iyi çalışma şartlarına sahip olması, mesleklerine saygı duyulması ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret almaları için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kocaeli merkezli kurulan ve sağlık sistemindeki aksaklıkların düzletilmesi adına faaliyet gösteren HEKİMSEN, basın toplantısı gerçekleştirdi. Sendika binasında açıklamalarda bulunan HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Günümüzde sağlık sektöründe çalışan hekimler, ağırlaşan çalışma şartları, artan hasta yükü, düşük maaşlar ve sayısız bürokratik engel ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, hekimlerin mesleki tatminini azaltmakta ve sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilemektedir. HEKİMSEN olarak, hekimlerin haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirmek, adil bir sağlık sistemi oluşturmak için kararlı bir şekilde mücadele etmekteyiz" dedi.

"Yetkililerle etkili bir diyalog kurmayı hedefliyoruz"

Hekimlerin daha iyi şartlarda çalışması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Adil Kurban, "Hekimlerimiz, uzun yıllar boyunca eğitim aldıkları, bilgi ve deneyim sahibi oldukları bir mesleği icra etmektedirler. Onların çalışma şartlarının düzeltilmesi, mesleklerine saygı duyulması ve mesleki özerkliklerinin korunması toplumun sağlığı için de önemlidir. Ancak, mevcut durumda hekimlerimize verilen değer ve haklar maalesef yeterli değildir. Buna rağmen, HEKİMSEN olarak bu sorunları çözümlemek ve hekimlerimizin haklarını savunmak için kararlı bir şekilde çalışmaktayız. Yıllardır süren mücadelemizde, hekimlerin taleplerini kamuoyuyla paylaşarak farkındalık oluşturmayı ve sağlık sektöründeki sorunları gidermek için yetkililerle etkili bir diyalog kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Adil bir sağlık sistemi için çalışırken asla geri adım atmıyoruz"

İdeal bir sağlık sistemi için mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Kurban, "HEKİMSEN olarak, adil bir sağlık sistemi için çalışırken asla geri adım atmıyoruz. Hekimlerimizin daha iyi çalışma şartlarına sahip olması, mesleklerine saygı duyulması ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret almaları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sağlık sisteminin her paydaşının işbirliği içinde çalışması ve hekimlerin temel haklarının gözetildiği bir yapı oluşturulması, toplum sağlığı açısından da hayati önem taşımaktadır. Sonuç olarak, HEKİMSEN olarak hekimlerimizin hakları ve ideal bir sağlık sistemi için verdiğimiz zorlu mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.