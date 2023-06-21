Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, büyük bir gurur ve coşku içerisinde Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren 2022-2023 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Dr. Yeliz Yerlikaya, 6 yıllık üst düzey eğitimin ardından hekimlik mesleğini icra edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Onurlu, bir o kadar kutsal olan bu meslekte, her zaman görev başında olacaklarını dile getiren Yerlikaya; kendilerinin nitelikli bir şekilde yetişmelerini sağlayan akademisyenlere, maddi manevi desteklerini esirgemeyen ailelerine ve destek olan arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tıp Fakültesi olarak 22. dönem mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, ülkemizin sağlıklı geleceğine değer katan hekimler yetiştirdiklerini vurguladı.

İyi bir hekim olmanın temel şartı, iyi bir insan olmak şeklinde nitelendiren Rektör Sözbir, “Hiçbir fark gözetmeksizin mesleğinizi yerine getireceğinize, ailelerinizin ve ülkemizin size sunduğu öğrenim imkanlarını en verimli şekilde değerlendireceğinize inancımız tamdır. Sizleri yetiştiren hocalarımız ve sahip olduğunuz değerler bundan sonraki hayatınızda sizlere yol gösterici olacaktır” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dereceye giren mezunlara başarı belgesi takdimine geçildi. Dönem birincisi Dr. Yeliz Yerlikaya’ya başarı belgesi, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından takdim edilirken, Dr. Yeliz Yerlikaya mezuniyet kütüğüne isimliğini çakarak başarısını tarihe not düştü. Dönem ikincisi Dr. Zehra Güldane Nazlı’ya başarı belgesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç takdim ederken, dönem üçüncüsü Dr. Gürkan Korkmaz ise başarı belgesini Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı’nın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

Programda, Acil Tıp Anabilim Dalı Stajında 2023 Yılının En Başarılı İntörnü olarak, Acil Tıp Derneği tarafından plaket verilmeye layık görülen Dr. Pınar Kaymaz’a da plaketi, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Karakoyun tarafından takdim edildi.

Düzce Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle devam eden programda, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer eşliğinde Hipokrat Yemini eden Tıp Fakültesi mezunları; keplerini geleceklerini temsil eden gökyüzüne fırlatarak, hekimlik mesleğine adım atmanın heyecan, gurur ve mutluluğunu aileleriyle paylaştı.