Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından geleneksel “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından geleneksel “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleşen törene Tokat milletvekilleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencisi Selin Yayla yapmış olduğu açılış konuşmasında, yoğun ve zorlu bir çalışma dönemi sonucunda Tıp Fakültesini kazandığını ifade ederek bu mesleği seçmemdeki en büyük sebebin insanların hayatına bir nebze de olsa dokunabilmek olduğunu söyledi. Yayla, eğitim sürecinin başarıyla sonuçlanmasını umduğunu belirterek desteklerinden dolayı ailesine teşekkür etti.

"İnsan sağlığına adanmışlığı simgeliyor"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz yapmış olduğu konuşmada, beyaz önlük giyme töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Tıp, insan sağlığı ve yaşamı için en önemli alanlardan biridir. Bugün burada, yeni bir neslin tıp alanındaki eğitimine başladığını görmek, umut ve heyecan kaynağımızdır. Beyaz önlüklerin, kutsal olan insan sağlığına adanmışlığı simgeliyor. İyi bir hekim olmanın sadece tıp bilgisini değil, aynı zamanda insanlığı, empatiyi, samimiyeti, dürüstlüğü ve saygıyı da içeriyor. Önlüklerin sadece bir giysi olmadığını aynı zamanda bu değerlerin de sembolüdür. Bilmenizi isterim ki biz bu büyük yolculukta ihtiyaç duyduğunuz her köşe başında var gücümüzle size rehberlik etmek için hep hazır olacağız” ifadelerini kullandı.