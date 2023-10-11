DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde hekimlere adli muayene ve raporlama işlemlerinin İstanbul protokolü ve uluslararası standartlara uyumunun sağlanması eğitimi düzenlendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda ilde görev yapan hekimlere eğitim verildi. Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Büken tarafından verilen eğimde, İstanbul Protokolünde belirtilen ilkelere göre; hekimlerin, getirilen başvuran kişiyi hasta olarak kabul etme, tıp etiğine, iyi hekimlik değerlerine uygun davranma ve sağlık durumunu belgeleme, insan hakları konusunda mesleki ve hukuki sorumluluğu konularında eğitim verildi.

Eğitim sonrasında katılımcılara katılım belgeleri Prof. Dr. Bora Büken tarafından verildi.

Söz konusu eğitime hafta boyunca devam edilecektir.