Malatya’nın Hekimhan ilçesinde çıkan arazi yangınında 8 dönüm alan zarar gördü.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde çıkan arazi yangınında 8 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan ilçesi İğdir Mahallesi’nde 14.15 sıralarında C.A.’ya (78) ait arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alanda etkili olurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında sekiz dönümlük alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.