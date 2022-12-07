Mersin’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi işbirliğiyle hekim ve eczacılara yönelik ’Mersin ili akılcı ilaç kullanımı bilgilendirme ve değerlendirme’ toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akılcı olmayan ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğu vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ’akılcı ilaç kullanımı’nın, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, kendilerine ve topluma en düşük maliyetle sağlayabilmeleri şeklinde tanımlandığı kaydedilen açıklamada, "Ülkemizde maalesef akılcı olmayan ilaç kullanım oranları yüksektir. Antibiyotikler akılcı olmayan şekilde kullanılan ilaçların başında gelmektedir. DSÖ’nün yapmış olduğu bir araştırmada; Türkiye, 42 ülke arasında en yüksek antibiyotik tüketimine sahip ülke olmuştur. İlimiz ise antibiyotik içeren reçete yüzdesi parametresinde Türkiye ortalamasının üzerindedir. Dünyada en sık kullanılan düzeltici faaliyetler, hizmet sunucuları ve halk için eğitim, reçetelerin rutin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geri bildirimini de içeren gözetim mekanizması ve ulusal ilaç politikalarıdır. Ülkemizde de DSÖ’nün önerileri doğrultusunda tanıtım, bilgilendirme, eğitim, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarıyla farkındalığın arttırılması ve antibiyotik kullanım oranlarının rehberlere uygun hale getirilmesi öncelikli hedeflerimizdendir" denildi.

Açıklamada, bu çerçevede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi işbirliğiyle hekimlere ve eczacılara yönelik ’Mersin ili akılcı ilaç kullanımı bilgilendirme ve değerlendirme’ toplantısı düzenlendiği ifade edildi.

Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Armağan Toy, antibiyotiklerin son yüzyılda insan hayatının uzamasına önemli katkılar sağladığına değinerek, “İlaçlar, hastalıkların önlenmesi ve hastalıklarla mücadele konusunda büyük öneme sahip teknoloji ürünleridir. Halk sağlığı için bu değerli kaynağın akılcı kullanımı esastır. İlaç sanayisindeki gelişmeler insan ömrünün uzamasına katkı sağlamasının yanı sıra doğru ilacın kullanılmasının önemini bir kat daha arttırmıştır. Antibiyotikler bu alanda ilk etapta çok etkili ilaçlar olarak algılanmış fakat lüzumsuz kullanılması durumunda faydadan çok zarar verdiği bilimsel verilerle kanıtlanmıştır" dedi.

Antibiyotiklerin akılcı olmayan kullanımının direnç gelişimine sebep olduğunu vurgulayan Toy, "Birinci basamak tedavi hizmetlerinde tüm antibiyotik reçetelerinin çoğunlukla solunum yolu enfeksiyonları için düzenlendiğini gösterilmiştir. Birçok solunum yolu enfeksiyonu vakasında antibiyotiklerin gerekli olmadığına ve hastanın bağışıklık sisteminin basit enfeksiyonlarla mücadele edebilecek yeterlilikte olduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur. Sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olan antibiyotikler, yaygın olarak yanlış kullanımın gözlendiği soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar için çözüm değildirler. Vücuda dışarıdan alınan her maddenin mutlak bir etkisi vardır. Bu nedenle doğru ilaç doğru dozda kullanılmalı ve eş dost tavsiyesi ile ilaç kullanmaktan kaçınılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanmamaktadır. İlaçların akılcı olmayan kullanımı veya reçete edilmeleri, bugün bazı tedavilerin etkinliğinin ve güvenirliğinin azalmasına, hastalıkların tam tedavi edilmeyerek kronik bir seyir almasına, hastaya sıkıntı ve zarar verir hale gelmesine, hatta gereksiz yere hastaneye yatmalara neden olmaktadır” diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların akılcı antibiyotik kullanımı, üst solunum enfeksiyonları, inhalerlerin akılcı kullanımı gibi konularla devam etti.