Konya’da hekimlik mesleğinin yanı sıra fotoğraf sanatıyla ilgilenen Dr. Muzaffer Temel ilk kişisel sergisini açtı.

Konya 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan ve fotoğraf sanatıyla ilgilenen Dr. Muzaffer Temel, bugüne kadar çektiği fotoğraflardan seçtiği eserlerle ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yanından açılan sergide konuşan Dr. Muzaffer Temel, "Yaklaşık 9 yıldır fotoğraf sanatı ile ilgileniyorum. Arkadaşlarım ile oturup konuştuğumda her seferde ’bir sergi açalım’ dediler. Fotoğraflarımı çalışma arkadaşlarımızla paylaşalım, belki onlar da fotoğraf sanatına ilgi gösterirler diye düşündük. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen sergimizi açtık. Sergideki eserler bu zamana kadar çektiğim fotoğraflar içinden seçtiğim eserler. Kendimce güzel bulduğum eserleri fotoğraf severler ile paylaşmak istedim" dedi.