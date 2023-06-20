Uzmanı, hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerin hayal boyu probleme neden olabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Mahmut Aluç, ülkemizde yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşa bilindiğini söyledi.

Aluç sünnet işleminin yalnızca tabip tarafından yapılması gerektiğini belirterek, “Sünnet insanoğlunun uygulayabildiği en eski cerrahi girişimlerden birisidir. Geçmişinin 10 bin yıla dayandığı sanılmaktadır. Hititlerde ve Mısır da sünnet uygulandığına dair kayıtlar vardır. Günümüzde Müslüman ve Yahudilerin çoğunlukta olduğu ülkelerde ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bilindiği üzere 1219 sayılı Kanununun 3’ üncü maddesinde, sünnet işleminin genel tababet icrası kapsamında tüm tabipler tarafından gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, sünnet işleminin yalnızca tabip tarafından yapılabileceği öngörüldüğünden, sünnet işlemi sadece tabiplerce yapılabilmektedir” diye konuştu.

Sünnetin psikolojik travma olarak kalmaması gerektiğini belirten Aluç, “Sünnet sonrası özellikle ülkemizde yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilmektedir. Sünnetin toplumumuzda çok sık uygulanması nedeniyle aslında bir cerrahi girişim olduğu göz ardı edilmektedir. Sünnet öncesi çocuğun sünnet konusunda aile ve doktor tarafından mutlaka bilgilendirilmesi gereklidir. Çocuğa son anda söylenmesi ve ikna edilmeden yapılması aslında ciddi bir psikolojik travma olacaktır. Belki de bu tür bir sorun ile karşılaşmamak için en uygun yöntem bebeklik döneminde özellikle de yenidoğan döneminde sünnetin uygulanması olabilir. Daha geç dönenlerde yapılan sünnetlerde ise mutlaka çocuğa sedasyon yapılarak, gerekirse ailenin yanında bayıltılarak operasyona alınması daha uygun olacaktır” diye konuştu.