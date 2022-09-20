Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’ne bu yıl başlayan öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’ne bu yıl başlayan öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

BUÜ Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği 2022-2023 Akademik Dönem başlangıç töreni ile yeni eğitim-öğretim yılını açtı. Törende birinci sınıfa başlayan yaklaşık 400 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi. Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, BUÜ Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, diğer fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Köklü ve donanımlı bir fakülteyiz”

Törende kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektörlük dönemi içerisindeki son beyaz önlük törenine katıldığını açıkladı. Memuriyet hayatında 50 yılı geride bıraktığını vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında; “Bu dönemin 45 yılını eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde geçirdim. İyi bir tıp fakültesine sahibiz. İlk 10 bin içerisinden öğrenci alıyoruz. Simülasyon merkezi olan son derece donanımlı bir eğitim kurumuyuz. Köklü, tecrübeli ve mesleğinin erbabı hocalara sahibiz. Bursa gibi Türkiye’nin gözbebeği bir şehirde eğitim veriyoruz. Bunlar sahip olduğumuz üstünlükler olarak ön plana çıkıyor” diye konuştu.

“Gençler İngilizce tıp eğitimine yöneliyor”

Gençliğin artık Türkçe eğitim veren tıp fakülteleri yerine yabancı dil eğitimi veren tıp fakültelerini tercih ettiklerinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Tıp eğitimi ve hekimlik konusunda çok daha iyi eğitim vermiş olmasına rağmen, maalesef daha başarılı öğrenciler İngilizce eğitim veren tıp fakültelerini tercih ediyor. Dışarıdan öğretim elemanı olarak aldığımız genç hocalarımızı İngilizce eğitim diline hakim olanlar arasında seçiyoruz. Tıp Fakültesi yöneticilerimiz kendilerine bu yönde bir hedef koymalıdır. Aksi takdirde yakın gelecekte ilk 10 değil, ilk 20 tıp fakültesi arasında girmemiz bile zorlaşacaktır” açıklamasında bulundu.

Hekimlik mesleğinin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Hekimlik mesleğinin kökü; hikmet ve bilgelik anlamına geliyor. Bilgisiz hikmet olmaz. Önce kendimizi, çevremizi ve yaşadığımız gezegeni bilmeliyiz. Bilgiye göre davrandığımız takdirde karşımıza adalet unsuru çıkıyor. O halde hekim; bilge kişi ve adil kişi anlamına gelmektedir. Bunlarla donandığınız takdirde hem bireysellikte hem de toplumsallıkta herkesin mutlu olduğu bir sosyal ve fiziki yapı karşımıza çıkıyor. Bu anlamda gençlerimiz çok ulvi bir mesleğe talip oldu. Fakat 3 milyon aday arasından ilk 10 bine girmeyi başaran öğrencilerimiz bu ağır yükü kaldırabilecek yetenektedir. Her birinin yolu açık olsun. Rabbim, yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

Yeni dönemde 400 öğrenciye ev sahipliği yapacak

Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya ise Tıp Fakültesi’nin yarım asırlık geçmişiyle öğrenciler için adeta bir cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizdi. Fakülteye bu yıl YKS’de ilk 10 bine giren ve okul birincisi kontenjanından gelen toplam 240 öğrencinin kayıt yaptırdığını açıklayan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Bunlara ek olarak fakültemiz, uluslararası öğrenci projesi çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen toplam 42 öğrenciyi bünyesine katmıştır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi’nden 60, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden de 40 öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci ek olarak fakültemiz bünyesine katılmıştır. Bu da demek ki fakültemiz bu yıl 400 yeni öğrenciye ev sahipliği yapacaktır” dedi.

Fakülte olarak 262 öğretim üyesi kadrosuna sahip olduklarını, eğitim, uygulama hastanesi ve laboratuvar imkanları ile Türkiye’nin en iyi 10 tıp fakültesinden birisi olduklarını aktaran Kaya; “Geleceğin eğitim teknolojisi olan simülasyon merkezini de hesaba kattığımız zaman belki de en iyi tıp fakültesi olduğumuzu söyleyebiliriz. Önceki yıl yapılan değerlendirmede Avrupa Yeterlilik Belgesine sahip olan 25 tıp fakültesinden biri olduk. Böylelikle mezunlarımız Avrupa’da daha kolay tanınır hale gelmiştir” diye konuştu.

Velilere ve öğrencilere tavsiyeler

Konuşmasında velilere ve öğrencilere de seslenen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Değerli veliler; bu güne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığınız evlatlarınızı an itibariyle hekim olarak yetiştirilmek üzere bizlere emanet ediyorsunuz. Biz de fakültenin idari personeli ve öğretim üyelerimizle birlikte bu emaneti kabul ediyoruz. Bu genç meslektaş adaylarına gözümüz gibi bakacağımıza, onları koruyacağımıza, birer evlat olarak benimseyeceğimize, onları ülkemize, insanlığa ve bilime faydalı olacak şekilde yetiştirmeye gayret edeceğimize söz veriyoruz. Sevgili öğrenciler, genç meslektaş adayları; bugüne kadar çok çalıştınız, birçok yarışmadan geçtiniz, çok yoruldunuz ve en sonunda size çok özel bir yaşam tarzı sunacak olan hekimlik mesleğini seçtiniz. İnsanlığın var oluşundan beri değerlerinden hiçbir şey kaybetmeyen bu mesleğin düşmanı yoktur. Dostu ise çoktur. Diğer mesleklere göre geliri daha iyidir. Yaşam standardı yüksektir. Duası da boldur. Bir sıkıntı yaşarsanız kapımız sizlere her zaman açık olacaktır. Derslerinize odaklanın, en iyi şekilde okulunuzu bitirmeye gayret edin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından BUÜ’nün emekli akademisyenlerinden Prof. Dr. Ayhan Özdemir tarafından ilk ders verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdiminin ardından Üniversite yönetimi ve öğretim üyeleri tarafından birinci sınıfa başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Program, beyaz önlük andının okunmasıyla sona erdi.