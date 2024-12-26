Rize’de soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtaran Türkçe Öğretmeni Kahraman Bayraktar, geçen yıl aldığı ilk yardım semineri sayesinde öğrenciyi kurtardığını belirterek, herkese ilk yardım eğitimi alması tavsiyesinde bulundu.

Rize Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Orta Okulu’nun pansiyonunda dün öğle saatinde yemekhanede yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan 6. sınıf öğrencisi nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Nefes darlığı çeken öğrencinin arkadaşları, o gün pansiyonun nöbetçi öğretmeni olan Kahraman Bayraktar’a seslendi. Hemen öğrencinin yanına gelen Bayraktar, ilk etapta ne olduğunu anlamaya çalışarak, öğrencinin sırtına vurdu. Öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtığını anlayan Bayraktar, öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı. Yemekhanenin güvenlik kamerasına da anbean yansıyan olayı İHA muhabirine anlatan Türkçe Öğretmeni Kahraman Bayraktar, geçtiğimiz yıl aldığı ilk yardım semineri sayesinde öğrenciyi kurtardığını dile getirerek, herkese ilk yardım eğitimi alması tavsiyesinde bulundu.

“Çocuğun soluk alıp verişte zorlandığını gördüm”

Öğle arasında öğrenciler yemeklerini alarak yerlerine geçtiği sırada bir öğrencinin panikle kendine seslendiğini ve bunun üzerine başka bir öğrencinin nefes alıp vermekte güçlük çektiğini gördüğünü belirten Bayraktar, “11.40 gibi öğrenciler öğlen arasına çıktılar. Yemekhaneye geldim ve öğrencilerin yemek almasını bekledim. Sonra bütün öğrencilerin yemek aldıklarını görünce etrafta geziniyordum. Birden çocuğun bir tanesi el salladı ve bana seslendi. Bir baktım, masaya yaklaşınca çocuğun soluk alıp verişte zorlandığını gördüm. Hemen oraya yöneldim ve ilk yardım için yapılması gereken ne varsa onu yapmaya çalıştım” dedi.

“Öğrencimiz ele ayağa sığmadığı için elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştık”

Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermiş olduğu ilk yardım seminerinde gördüklerini öğrenci üzerinde uyguladığını kaydeden Bayraktar, “O an heyecanlanıyor insan, ne yapacağını bilemiyor. Hani öğrenciler de panik diye o paniği gidermeye de çalıştık. Öğrencinin sakin kalmasını sağladık. Geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği ilk yardım seminerini aldık. Bunun çok katkısı oldu. Heimlich manevrası uygulamaya çalıştık. Tabii öğrencimiz ele ayağa sığmadığı için, kısa boylu olduğu için elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştık. Tabii çok şükür öğrencimize Heimlich manevrasını sağ salim yapabildik. Şükürler olsun öğrencimiz iyi. O iyi olduğu için biz de mutluyuz. Tabii keşke yaşanmasaydı. Benim yerimde kim olsa, bütün öğretmen arkadaşlarımız aynı şekilde yapardı. Burada okul idarecileri olsun, öğretmenler olsun özveriyle çalışıyoruz. Yani bütün arkadaşlarımın da aynı şeyi yapacağına inanıyorum. Bu okulun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Herhangi bir olumsuzluk olmadığı için biz de mutlu olduk”

Öğrencinin ailesinin arayarak kendisine teşekkür ettiğini sözlerine ekleyen Bayraktar, “Öğrencinin velisi aradı, çok teşekkür ettiler, çok mutlu olduklarını söylediler. Tabii o videoyu izleyince duygulandıklarını söylediler. Biz de elimizden geleni yaptığımızdan çok şükür çocuk sağlıklı. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı için biz de mutlu olduk. İnşallah böyle bir şey başımıza bir daha gelmez. Herkesin ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. Bu sadece okulda değil, sokakta da karşılaşacağımız bir durum olabilir. İnsanların insanlara yardım etmesi bir insani vazife. Okulumuza, öğrencimize, ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Kahraman hocam hayat kurtaran manevrayı yaptı”

Yemekhane çalışanı Furkan Bostan ise, “Öğrenciler yemek aldığı zaman birkaç öğrenci ‘Arkadaşımızın nefes borusuna bir şey kaçtı’ diyerek yanımıza geldi. Kahraman hocamla hemen çocuğumuzun yanına gittik ve orada nefes alamadığını fark ettik. Kahraman hocam hayat kurtaran manevrayı yaparak öğrencimize yardımcı oldu ve sonrasında sakinleştirdik. Bugün herkesin her kurumda bu eğitimi alması lazım. Bu manevranın bilinmesi lazım. Hayat kurtarıyor” dedi.