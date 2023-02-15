UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel’in Sportif Direktörü Heiko Vogel, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantıda oyuncularıma söyleyeceğim" dedi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel’in Sportif Direktörü Heiko Vogel, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantıda oyuncularıma söyleyeceğim" dedi.

Dört saatlik bir yolculuğun ardından otele geldiklerini belirten Vogel, "Yarınki maçın burada tamamen bu olaylardan ötürü önemsiz olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

Trabzonspor’un bir gol ya da başka bir olayda bir sevinç yapılmaması yönündeki kararına ilişkin ise Vogel, "Buradan Trabzonspor’un aldığı bu karara saygı duyuyoruz. Kesinlikle biz de buna katılacağız. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantılarda oyuncularıma söyleyeceğim. Biz de Trabzonspor’un bu kararına katılacağız" şeklinde konuştu.

Vogel, "Trabzonspor oyuncularının, ’Oynamak zorunda olduğumuz bir müsabaka olduğumuz için oynayacağız’ şeklindeki ifadelerini, siz kendi takımınıza nasıl yansıttınız?" şeklindeki soruya da, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Bu yüzden ekstra bir motivasyonumuz yok" yanıtını verdi.

Kasım Adams: "Futbol oynayıp evimize gideceğiz"

Basel’in savunma oyuncusu Kasım Adams da, "Kesinlikle burada Trabzonspor’un hocasının da ifade ettiği gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maça geldiğimizin farkındayız. Biz de yarın bu anlamda burada sadece futbol oynayıp tekrar evimize döneceğiz" dedi.

Adams, İsviçreli oyuncuların da üzgün görülmesine ilişkin ise, "Öncelikle takım arkadaşlarım da ben de aynı düşünceye sahibiz. Buraya geldik zor bir zamanda maç oynayacağız. Tek amacımız bu maçı oynayıp tekrar evimize dönmek olacak. Herhangi farklı bir motivasyon durumumuz yok" ifadelerini kullandı.

Simon Walter: "Rövanş maçında biz de kampanya yapmayı düşünüyoruz"

Basel Kulübü Medya İletişim Görevlisi Simon Walter ise kulüp adına açıklamada bulunarak, "Geçen hafta yaşadığınız deprem olayından dolayı üzüntümüzü ve başsağlığı dileğimizi ifade ediyoruz. Kalbimizin sizinle olduğunu bilmenizi istiyoruz. Burada yarın oynanacak olan maçı futbol anlamında önemi pek olmamakla beraber rakibimizin burada göstermiş olduğu depremzedelere yardım kampanyasını biz de canı gönülden destekliyoruz ve bu anlamda rakibimiz Trabzonspor’u da tebrik ediyoruz böyle bir düşünceyle maça çıkacakları için. Yani burada toplanacak gelirin depremzedelere bağışlanacak olmasını biz de destekliyoruz" dedi.

Rövanş maçında kendilerinin de depremzedeler için bir kampanya yapmayı düşündüklerinin altını çizen Walter, "Biz de rövanş maçında bir bağış kampanyası yapmayı düşünüyoruz. Bu konu hakkında bilgilendirme yapacağız. İsviçre’deki bir STK ile ortak bir çalışmayla biz de desteklerimizi Türk halkına göstereceğiz" şeklinde konuştu

Hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Basel, son çalışmasını maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor kompleksi Akyazı Stadyumu’nda, basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık yaptığı antrenmanla tamamladı.