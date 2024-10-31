Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yer alan Karacadağ bölgesindeki öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye edildi. Hediyesini alan öğrenciler boş araziye ağaç dikti.

Viranşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Pınarlar İlkokulunda ağaç dikimi etkinliği düzenlendi. Sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve öğrencilere çevre sevgisi aşılamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan ve Adalet Komisyon Başkanı Okan Akça katıldı. Programa öğrenci, öğretmen, aileler ve kamu yetkilileri de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte, Türk Kızılayı Viranşehir Şubesi tarafından Pınarlar İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Kalem, defter, silgi gibi temel okul ihtiyaçlarının bulunduğu setler, öğrencilere eğitimlerinde destek olmak amacıyla dağıtıldı. Destek, aileler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ağaç dikimi etkinliğinde, Kaymakam Kemal Ülkü, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan ve Adalet Komisyon Başkanı Okan Akça öğrencilere çevre korumanın önemini anlatırken, her bir fidanın geleceğe nefes olacağı vurgulandı. Öğrenciler ve yetkililer el birliğiyle fidanları toprakla buluşturdu. Her öğrenciye fidan dikme fırsatı sunulması, çocukların doğaya olan ilgisini artırırken, onlara çevre bilincini kazandırmak adına anlamlı bir deneyim oldu.

Ağaç dikiminin ardından kısa bir konuşma yapan Adalet Komisyon Başkanı Okan Akça, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Akça, çevreyi korumanın ve çocuklara bu bilinci aşılamanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti ve katılımcılara destekleri için minnettarlığını ifade etti.