Kahramanmaraş’ta bir kişi, kargo ile hediye yolladığı Maraş işi oyma sandığın ortadan kaybolduğunu ve yerine kargo çalışanının iş kıyafetleri bulunan poşetin ulaştığını iddia etti. Yaklaşık 2 yıldır sandığını isteyen mağdur, sorunun çözülmesini istedi.

Kahramanmaraş’ta bir kişi, kargo ile hediye yolladığı Maraş işi oyma sandığın ortadan kaybolduğunu ve yerine kargo çalışanının iş kıyafetleri bulunan poşetin ulaştığını iddia etti. Yaklaşık 2 yıldır sandığını isteyen mağdur, sorunun çözülmesini istedi.

Olay, 2021 yılının Temmuz ayında yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil firmasının yetkili satıcısı Murat Zabun, Mersin’deki bir yakınının düğünü nedeniyle Maraş işi oyma sandığı hediye göndermek istedi. İrtibata geçtiği esnaf ile beğendiği sandığın MNG kargoya teslim edilmesini isteyen Zabun, Mersin’deki yakınını bir hafta sonra aradığını ve sandığın yerine kargo çalışanının iş kıyafetlerinin içinde bulunduğu poşetin gittiğini öğrendi. 2 yıldır mücadele veren Zabun yaşadıklarını anlatarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"Kargonun çalışanının logolu kirli çamaşırları gönderilmiş"

Sandığın ortadan kaybolması nedeniyle hem maddi, hem de hediye gönderdiği dostlarına manevi olarak mahcup duruma düştüklerini ifade eden Murat Zabun, "Kahramanmaraş’ta bir otomobil firmasının yetkili çalışanıyım. Bir dostumuzun şehir dışında düğünü vardı. Biz de ne gönderelim diye düşündük ve Maraş’ımızın el emeği göz nuru oyma sandıklarını gönderme kararı aldık. Sandıkçımızı aradık ve güzel bir model beğendik, kargoya göndermesini söyledik. 21.07.2021 tarihinde kargo makbuzları da mevcut. Düğünden önce dostumuza yolladık. Aradan bir hafta falan geçince biz, ‘kargo elinize ulaştı mı, beğendiniz mi’ diye aramıştık. Gelen cevap ile şok olduk, kargo firması sandık yerine MNG kargonun çalışanının logolu kirli çamaşırlarını göndermiş. Dostumuz bu hediye ulaşmadığından dolayı mahcup olmaması için bizi aramamış. Ben kendisinden kargonun fotoğrafını atmasını istedim ve gerçekten poşetin içinde MNG kargo logolu çalışanın iş kıyafeti vardı. Çok mahcup olduk tabii, yapacak bir şey yoktu. Tekrardan bir sandık aldık ve güvenimiz kaybolduğu için aracımız ile Mersin’e gönderdik" dedi.

"Mağduriyetimizin giderilmesi lazım"

Kargo firmasına dönüş yapıp fotoğrafları gönderdiklerini aktaran Zabun, "Kendileri zaten aynı tarihte aldıkları ürünün makbuzunda 50 kilogram, 126 desi diye yazıyor. Yani 50 kilogramlık bir hacim ve 126 büyüklüğünde bir sandık yerine poşetin gitmesi tamamen kasıtlı ve çalıntı olduğunun ibaresi. İnceleyeceklerini söylediler ve bizim defalarca aramamıza rağmen hiçbir şekilde dönüş olmadı. Bununla ilgili olarak yasal süreç başlatmadık. Başkaları mağdur olmasın diye gerekli yerlere ileteceklerini söyledik yine umursamadılar. Biz mağdur olduk başkaları da olmasın diye böyle bir yöntem seçtik. Sandığın değeri o tarihte 2 bin 280 lira değerindeydi şu anda kaç para bilmiyorum" ifadelerini kullandı.