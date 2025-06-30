Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan gurbetçi bir vatandaş, kendisine hediye olarak verilen gazozu içmeyerek yüzlercesini bir araya getirip kendi evini adeta müzeye çevirdi.

İlçede yaşayan gurbetçi vatandaş Şerafettin Çataklı, Bolu’daki bir arkadaşının hediye olarak verdiği gazozdan ilham alarak koleksiyon yapmaya başladı. O günden bu yana yüzlerce gazozu bir araya getirerek zengin bir koleksiyon sahibi oldu. Çataklı, o günden bu yana yurt içinden ve yurt dışından getirdiği gazozları evinin bir katına özel bölüm yaptırarak zengin bir gazoz ve gazoz kapağı ile bunları açmaya yarayan açacakların koleksiyonuna sahip oldu.

Evinin bir köşesini bu koleksiyon ürünleri için ayırdığını ifade eden Şerafettin Çataklı, "Yıllar önce Bolu’da bir arkadaşımın yanına gitmiştim. Kendisi bana bir şişe gazoz ikramında bulundu. Nedense o gazozu içmedim ve evime getirdim. Daha sonra bu bende bir hobi haline dönüştü özellikle de Türkiye’nin dört bir tarafından üretilen gazozların teminini gerçekleştirdim. Bu konuya meraklı olan arkadaşlarla irtibata geçtim. Onlar bana, bende onlara ürünleri göndermeye başladım. Bir şişe ile başladığım gazoz sayısı bin adeti geçti. Yurt dışından da temin ettim. Elimde şuan Türkiye’de üretimi olmayan gazozlar var. Bunların yanı sıra bin adedin üzerinde gazoz kapağı koleksiyonu ve yüzlerce çeşitli açacak var. Gazoz ile ilgili ne bulursam alıyorum. Bu bende bir tutku haline geldi" dedi.

Çataklı, diğer bir merakının ise eski eşyaları biriktirmek olduğunu söyledi. Çataklı, "Bunlarla vakit geçiriyorum aslında gazozu hiç içmesem aklıma gelmez. Ama bunlara gözüm gibi bakıyorum ileride torunlarıma miras olarak bırakmak istiyorum" diye konuştu.