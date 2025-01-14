Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen 76. deve güreşi festivali kapsamında üzerinde 10 bin TL değerinde hediye çeki bulunan ve gökyüzüne bırakılan balonu bulan Aydınlı çoban Aşkın Mesut, parayı hayvan barınağına bağışladı.

Germencik Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 76.’sı düzenlenen Deve Güreşi Festivali kapsamında ilçede bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiş ve üzerine 10 bin TL değerinde hediye çeki asılan balonlar da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından gökyüzüne salınmıştı. Havada gözden kaybolan balonu bulup, hediye çekini belediyeye getiren kişiye, 10 bin TL ödülün verileceği yarışmada, kayıp balon 3 gün sonra bulundu. İlçede çobanlık yapan Aşkın Mesut, Hıdırbeyli mevkiinde hayvanlarını otlattığı esnada bir incir ağacına takılan balonu fark etti. Hediye çekini bulan ve üzerinde Germencik Belediyesi yazısını gören Mesut, belediyeye gelerek kazandığı 10 bin TL’yi yapımı süren hayvan barınağına bağışladı. Hayvanları sevdiğini belirten Aşkın Mesut, "Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanları için belediye tarafından barınak yapıldığını duydum. Bu yüzden bu parayı bağışlamaya karar verdim. Balonlar ise oğluma kaldı" dedi.

Örnek davranışı sebebiyle Aşkın Mesut’u tebrik eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Deve güreşi festivalimizin renkli bir etkinliği olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte balonlara bağlı 10 bin TL çek göndermiştik. Çeki bulan vatandaşımız Aşkın Mesut, bugün komitemizden ödülünü teslim aldı. Ancak örnek bir davranışla parayı yapımı devam eden hayvan barınağımıza bağışladı. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan vatandaşımızın bağışıyla sokak hayvanlarımıza can olacağız. ’Minik Kuzey’e balonların verdiği mutluluk yeter’ diyerek böyle bir jest yapan vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.