Vali Ali Çelik, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ve personelini kabul ederek hafta hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik daha sonra Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte Valilik önünden Belediye önüne yürüyerek farkındalık oluşturdu.

Öğrenciler, "Çevre miras değil gelecek nesillere devredilecek emanettir", "Temiz hava ile hayatımız bayram olsun", "Çöp değil yeşil doğa görmek isteriz", "1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletir" ve "Bizlere hediyeniz gelecek olsun" yazılı pankartlarla yürüdü. Etkinlik sırasında "Çevre bizim evimiz, kirletmeyiniz" sloganları atıldı.

Kullan at mantığıyla atılan atıkların denizlerde birikmesinin önüne geçilmediği takdirde deniz canlılarıyla atık miktarının aynı orana ulaşacağı uyarısında bulunan Vali Çelik, “Deniz canlıları teneffüs ettiğimiz oksijenin yüzde 70’ine yakın bir kısmını üretiyor. Bugün kullan at mantığıyla kullanıp attığımız birçok atık eğer geri dönüşüme tabi tutulmaz ve doğaya atılırsa nihai olarak denizlere, okyanuslara ulaşması söz konusu. Bunun önüne geçilmediği takdirde denizlere ulaşan atık miktarı 2050’li yıllarda deniz canlılarıyla aynı orana ulaşacağı öngörülüyor. Biz bugün bizim yaşamımızın olmazsa olmazı olan oksijeni sağlayan kaynakları hızla yok ediyoruz. Bu durum bizlerde büyük kaygıya neden olma düzeyini çoktan aştı” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın üzerine büyük bir naylon geçiriyoruz”

Çevreye atılan naylon ve atıklarla dünyanın üzerine büyük bir naylon geçirildiğini ifade eden Vali Çelik, bu durumun iklim değişikliği gibi felaketlere neden olduğunu, yağışların hububatın yetişmesini bile olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Çocukların yarınlarına güzel bir dünya bırakma adına sorumluluk sahibi olunması gerektiğini vurgulayan Vali Çelik, bugünden sonra çok geç olabileceği anlayışıyla sorumsuz davranışlardan kurtulmamız gerektiğine dikkat çekti.

“Türkiye, yüzde 13 olan geri dönüşüm oranını yüzde 27,2’ye çıkardı”

Vali Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesiyle 2017’de yüzde 13 olan geri dönüşüm oranının yüzde 27,2’ye yükseldiğini ve plastik poşet kullanımını yüzde 62,4 oranında azaldığını belirtti.

“19 milyon kişiye de sıfır atık eğitimi verildi”

19 milyon kişiye de sıfır atık eğitimi verildiğini aktaran Vali Çelik, “Farkındalığın artırılması için bu program ve etkinliklerin geniş çevre ve kitlelere duyurulması lazım. En uç noktadaki bireyden en üst düzeye kadar uygulama hayata geçirilmeli. Burada bulunan ve bulunmayan herkesin içinde bulunduğumuz tehlikeyi ve geleceğimize sahip çıkmanın önemini birbirlerine anlatması ve hayatlarında uygulaması lazım” diye konuştu.

Temiz bir çevre insanlık için önemli görevlerden birisi diyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Temiz çevre, temiz toplum demek, temiz şehir demek. Temiz çevre, temiz gıda, temiz su, temiz hava demek. Onun için bugünü anlamlı buluyoruz. Belediyemiz bünyesinde de Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün kurulması ile birlikte bu tür etkinliklere daha da ağırlık vermeye başladık.”

Konuşmaların ardından Çevre Haftası çerçevesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlikler Kütahya Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi, Gülsüm Güral Kızılay Anaokulunun çevre temalı defilesi ve il protokolünün stantları ziyaret etmesiyle son buldu.