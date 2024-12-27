Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 112 acil personelinin kazara tabanca ile vurularak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Aralık Cumartesi günü Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 acil servis ambulans personeli olan Furkan K. (27), nöbete gitmek için evinden çıktı. Furkan K.’nın kullandığı otomobile, hastaneye yakın bir bölgede farklı bir araçtan silahla ateş açıldı. Bacağından yaralanan sağlık personeli, kendi imkanlarıyla Kocaali Devlet Hastanesi’ne gitti. Furkan K., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüpheliler yakayı ele verdi

Yaşanan silahlı saldırının ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce incelenen kamera görüntülerinde, saldırıyı gerçekleştiren şahısların beyaz bir otomobil ile kaçtıkları tespit edildi. İncelemeleri derinleştiren ekipler, saldırının gerçekleştirildiği aracın içerisinde bulunan O.S. (22) ve U.E. (29) isimli iki şahsı İstanbul’da, Z.C.T. (31) isimli şahsı ise Sakarya’da yakalayarak gözaltına aldı. 112 acil personelinin vurulduğu silahta ele geçirilirken, olaya ilişkin şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

Yanlış hedefe ateş açan şüpheliler adliyede

Şüphelilerin, alacak-verecek meselesi iddiası ile aralarında husumet bulunan Y.S. isimli farklı bir kişiyi hedef aldıkları öğrenildi. 112 Acil personelinin konuyla ilgisi olmadığı ve yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.