Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim gören Ahmet Turan Karagöz, atık maddelerden elektrikli insansız hava aracı (İHA) üretti. Geliştirme aşamasında olan İHA için hedefi ise günlerce durmadan uçuş yapmak.

Sivas’ta Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Ahmet Turan Karagöz, atık maddelerden kendi imkanlarıyla elektrikli İHA üretti. Ürettiği İHA’yı laboratuvar ortamında geliştiren Karagöz, girdiği yarışmalarda takdir topluyor. Karagöz, kendi ürettiği 6 katmanlı kimyasal bir boya sayesinde, güneş ile temas halindeyken uçağın ürettiği enerjiyi kullanmasını sağlayacak. 1 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı İHA’yı her geçen gün daha da fazla geliştiren Ahmet Turan Karagöz, projeye yatırım uygulanması halinde daha da geliştirerek savunma sanayii sektörüne katmak istiyor.

Projeye ev ortamında başladığını dile getiren SBTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Turan Karagöz, “Üniversiteye yerleştikten sonra buradaki laboratuvar ortamlarını kullanarak ve hocalarımızın da tecrübelerinden faydalanarak İHA’mı daha da geliştirme imkanı buldum. Projem şu an resmi olarak 2 ayrı yarışmada boy gösteriyor. İlkinde 35 takım eleyerek ilk 7 takım arasında finale kaldı. Diğer yarışmada ise 2’nci aşamayı geçerse belirli bir yatırım uygulanarak daha da geliştirilmesi bekleniyor” dedi.

“Proje, tamamen atık maddelerden yapıldı”

Araçtaki birçok maddenin kullanılmayan eşyalardan oluştuğunu belirten Karagöz, “Sabitleme boruları çadır ve kırık beşik borularından oluşuyor. Gövdesi ise mukavva ve yapıştırıcıdan yapıldı tamamen. Bundan sonraki aşamada ise daha profesyonel bir aşamaya geçmek ve kompozit maddelerden üretmek var” ifadelerini kullandı.

“Tamamen kağıt, kalem ve silgi ile çizdiğim bir proje oldu”

Elektrikli İHA’ların savunma sanayisinde tercih edilmediğini ifade eden Karagöz şunları kaydetti:

“Elektrik enerjisi uzun uçuşlar için yeterli olmuyor. Ben buna bir çözüm bularak uçağın her tarafında uygulayabileceğim kendi ürettiğim 6 katmanlı kimyasal bir boya sayesinde güneş ile temas halindeyken uçağın ürettiği enerjiyi kullanmasını sağlıyor. Uçuş süresini önemli bir miktarda artırıyor. Benim hedefim durmadan 1 yıl uçuş süresi sağlamak. Dünyada bu tür proje yapan bildiğim kadarıyla pek yok. Elektrikli insansız hava araçları uçuş süresi kısa olduğu için kullanılmayan hava araçlarıdır. Ben de buna çözüm bularak çözüm geliştirdim. Önümde 4 yıllık lisans sürecim var. Bu süreçte edineceğim bilgi ve deneyimleri kullanarak bu hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Normalde bu tür uçaklarda 3D çizim programları kullanırlar. Bilgisayar ortamında önce uçağın planını çizerler, 3D olarak nerde hata yaptıklarını görürler ve ona göre üretimini yaparlar. Ben 3D çizim kullanmadan yaptım bunu. Tamamen kağıt, kalem ve silgi ile çizdiğim bir proje oldu. Tasarım süreci 3 ayımı aldı. Üretim süreci de 10 aya yakın zamanımı aldı. Yaptığım hataları tekrardan düzeltmek zorunda kaldım.”

“Uçağın adını ‘Turan İHA’ olarak belirledim”

Uçağın ismini Turan İHA olarak belirlediğini söyleyen Karagöz şöyle konuştu:

“Turan ismini verdim. İsmim Ahmet Turan en başta oradan geliyor. Bir de İran edebiyatında Türklerin yaşadığı vatan ismi Turan olarak geçer. Ona da atıfta bulunmak istedim. Hedefim; Elektrikle uçan İHA’ları, gelişen Türkiye teknolojisine ve Savunma Sanayi Teknolojisine kazandırmak. Elektrikle uçan İHA’lara savunma sanayisinde yer vermek diyebilirim.”