Mustafakemalpaşa’da Tatkavaklı Avcılar Kulübü tarafından düzenlenen ‘4. Avcılık Bayramı ve Atış Sporlar Turnuvası’, Türkiye’nin birçok şehrinden avcının katılımıyla yapıldı.

Mustafakemalpaşa’da Tatkavaklı Avcılar Kulübü tarafından düzenlenen ‘4. Avcılık Bayramı ve Atış Sporlar Turnuvası’, Türkiye’nin birçok şehrinden avcının katılımıyla yapıldı.

Kadın avcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 500’e yakın avcı, hedefi 12’den vurmak için kıyasıya yarışırken, kategorilerinde dereceye giren atıcılara koç hediye edildi.

Atış sporları ve yaban hayatı besleme etkinliklerinden, kurs eğitimlerine kadar üyelerine birçok faaliyet programı sunanTatkavaklı Avcılar Kulübü, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Avcılık Bayramı ve Atış Sporlar Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

Fevzidede Mahallesi’ndeki atış poligonundaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılışta konuşan Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe, doğaya ve atıcılığa görül veren tüm sporcuları bu özel programda misafir etmekten memnun olduklarını söylerken; “Kulübümüzün kuruluşun 51’inci yılında böylesi güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluyuz. Pandemi sürecinin ardından geçtiğimiz yıl tekrar başlattığımız bu programı, inşallah devam ettireceğiz. Avcılık Bayramı’na katılan ve bu organizasyonun düzenlenmesine destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

500 atıcı hedefe kilitlendi

Yarışmacılar, amatör trap, hareketli keklik, hareketli domuz, bayanlar ve erkekler pet şişe tek kurşun puanlamasında hedefi vurmak için ter döktü.

500 avcınınkatıldığı turnuvada gün boyunca süren yarışlarda atıcılar hünerlerini sergiledi.

Renkli görüntülerin yaşandığı Av Bayramı etkinliğine şehir dışından aileleriyle birlikte katılan usta atıcılar da güzel bir gün geçirdi.

Bayanlar Pet Şişe Tek Kurşunda Büşranur Keçeci, Erkekler Pet Şişe Tek Kurşunda Nevzat Kaya, Hareketli Domuzda İsmail Başaran, Trap Atışında Mecit Ateş ve Hareketli Keklikte Salih Kumru birinci oldu.

Atış yarışmalarında dereceye girenlere otomatik tüfekten havalı tüfeğe, makinalı olta setinden koça kadar birçok hediye verildi.