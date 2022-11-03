Sıfır Atık çalışmalarına verdiği önemle pek çok alanda adından söz ettiren Kütahya Belediyesi, yeni bir Sıfır Atık Projesi için Ar-Ge çalışmalarına başladı. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geri dönüştürülebilir plastik malzemelerden kent mobilyaları üretim konusunda, araştırma faaliyetleri gösteren girişimcilerle bir araya geldi.

Sıfır Atık çalışmalarına verdiği önemle pek çok alanda adından söz ettiren Kütahya Belediyesi, yeni bir Sıfır Atık Projesi için Ar-Ge çalışmalarına başladı. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geri dönüştürülebilir plastik malzemelerden kent mobilyaları üretim konusunda, araştırma faaliyetleri gösteren girişimcilerle bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi, sıfır atık projeleri çerçevesinde şehrin genelinde kullanılan kent mobilyaları, park alanları oturma grupları gibi ihtiyaçların geri dönüştürülebilir malzemeden üretimini sağlayarak, ekonomik ve çevre odaklı yaklaşımla projenin sürdürülmesi hedefleniyor.

Ar-Ge faaliyetlerine başlanan projeyle hedeflenen; geri dönüştürülebilir plastik atıkların, ekonomiye kazandırılarak tüm belediyelerin ihtiyaç duyduğu kent mobilyaları ikame üretiminin Kütahya Belediyesi’nin iştirakleri öncülüğünde üretilmesinin sağlanacağı belirtildi.