Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından şehrin ‘Tarihi Hisar Bölgesi’ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen tasarım atölyesini ziyaret etti. Türkiye’nin birçok farklı şehrinden Bursa’ya gelen öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, “Hanlar Bölgesi çalışmamızdan sonraki en büyük hedef projelerimizden birisi de Hisar Bölgesi’dir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından şehrin ‘Tarihi Hisar Bölgesi’ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen tasarım atölyesini ziyaret etti. Türkiye’nin birçok farklı şehrinden Bursa’ya gelen öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, “Hanlar Bölgesi çalışmamızdan sonraki en büyük hedef projelerimizden birisi de Hisar Bölgesi’dir” dedi.

Bursa’nın daha yaşanabilir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumların şehri ilgilendiren projelerine de katkı sunuyor. BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği ‘Hisar’da Sokağı Okumak’ başlıklı tasarım atölyesine destek veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin birçok farklı şehrinden Bursa’ya gelen yaklaşık 150 öğrenciyi misafir etti. Birinci bölümü BTÜ Yıldırım Bayezid Yerleşkesi’nde tamamlanan atölye çalışmalarının ikincisi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Atölye çalışmalarının ardından, hazırlanan çalışmalar sergilendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’la birlikte atölye çalışmalarına katılan öğrencilerle buluştu. Sergi alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, öğrencilerle Bursa üzerine sohbet etti.

Hisar Bölgesi ilgi çekiyor

Bursa’nın 8500 yıllık tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bitinya’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar her dönemin izlerini barındıran Bursa’nın özellikli bir şehir olduğunu belirtti. Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği bölgelerin kaleli şehirler olduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, birçok farklı medeniyetin izlerini taşıyan Bursa Kalesi’nin de her dönem odak noktası olduğunu dile getirdi. Bursa’nın ilk yerleşim alanı olarak bilinen Hisar Bölgesi’ni çevreleyen kalenin toplam uzunluğunun 3,38 kilometreyi bulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bu kalenin 6 kapısı bulunuyor. Bunlardan biri olan Zindankapı’yı 2021 yılında tekrar Bursa’ya kazandırdık. Şimdi Zindankapı, kültür, sanat ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bir mekân oldu. Hisar Bölgesi, akademisyenlerden seyyahlara kadar herkesin ilgisini çekiyor, araştırmalara konu oluyor. Bursa Teknik Üniversitesi de Bursa hisar surlarını ele alan çeşitli atölye çalışmaları düzenledi. Çalışmayı düzenleyen üniversitemize ve katkı sunan öğrencilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hedef projelerden biri

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın değerlerini ortaya çıkaran bu tür çalışmalara her zaman destek olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bu çalışma nedeniyle çok mutluyum. Hanlar Bölgesi çalışmamızdan sonraki hedef projelerimizden birisi de Hisar Bölgesi’dir. Proje çıktıları, Hisar Bölgesi’ne yönelik araştırma ve tasarım yapanlara katkı sunacaktır. Kentsel tasarım rehberi oluşturulmasına imkan sağlayacaktır. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

150 öğrenci katıldı

Atölye çalışmaları hakkında bilgi veren Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tüba Sarı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden Bursa’ya gelen mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı öğrencilerinin katılımıyla ‘Hisar’da Sokağı Okumak’ temalı tasarım atölyesini düzenlediklerini ifade etti. Atölyelere yaklaşık 150 öğrencinin katıldığını belirten Sarı, çalışmalarda mahalle, sokak ve yapı ölçeğinde tarihi bölgenin ele alındığını anlattı. Öğrencilerin alanı gözlemlediğini, okuduğunu, çeşitli kavramlarla analiz ettiğini söyleyen Sarı, “Alana dair tasarım önerileri geliştirdiler. Atölye çalışmalarının sonuçları da sergiler aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşıldı. Bilimsel araştırma projesinin sonunda bir kentsel tasarım rehberi üretmeyi hedefliyoruz. Bu rehber, tüm ilgililere ve kamu kurumlarına yardımcı olacaktır. Bursa ve hisar içi hakkında öneriler sunulabilecek. Aslında Tarihi Hisar Bölgesi’ne dikkat çekmek amacıyla yola çıktık. 150 öğrenci de bu süreçte Bursa için çalışmış oldu” açıklamasında bulundu.