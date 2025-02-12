YKS Projesi’nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Hedef LGS-YKS Projesi’nin 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönem başı uygulama ve değerlendirme toplantısı, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, şube müdürü Ahmet Yakupoğlu, proje il koordinatörü Ayşegül Aslan, Düzce genelindeki Anadolu İmam Hatip Liseleri ile projeye dahil olan imam hatip ortaokullarının yöneticileri ve okul koordinatörleri katıldı.

Toplantıda, Hedef LGS-YKS uygulama kılavuzu çerçevesinde gündem maddelerinin ele alınarak, yapılan çalışmaların değerlendirildi ve sahadaki tecrübeler paylaşıldı.