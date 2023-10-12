Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde iş dünyasının temsilcilerine, firmaların dış ticaret kabiliyetlerinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik, “İhracatın Rotasını Nasıl Belirleriz” başlığı altında seminer düzenlendi.

Samsun TSO, koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “İhracatın Rotasını Nasıl Belirleriz” konu başlıklı, dış ticaret ve uluslararasılaşma semineri gerçekleştirdi. Samsun TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Oda olarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak misyonu çerçevesinde projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda oda olarak kente kazandırdığımız bölgeye hizmet edecek büyük ölçekli yatırımların yanı sıra, kapasite geliştirici genel ve sektörel odaklı çalışmalar da yürütüyoruz. Pek çok faaliyeti içeren, bölgedeki işletmelerin uluslararası platformda yer almasını sağlamak, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliğin geliştirmek amacıyla hizmet veren Karadeniz Bölgesi’nde 16 ili kapsayan ve koordinatörlüğünün tarafımızdan yürütüldüğü bir network projesi olan Avrupa İşletmeler Ağı bunların başında geliyor. Yapılan bu yatırımlar, sektörel odaklı projeler, genel ticaret ve sanayiye yönelik projelerin şüphesiz nihai hedefi ise Samsun’un kalkınmasıdır. Tüm çabamız ve çalışmalarımız bu nihai hedef üzerine kuruludur” dedi.

Amaç rotayı doğru belirlemek

Yaptığı konuşmada ihracatın önemine vurgu yapan Tüfekçi, “Takdir edersiniz ki bugün tüm dünya devletlerinin gücü ekonomik göstergelerle ölçülüyor. Tek pazara doğru hızlıca gittiğimiz konjonktürde bu göstergeleri doğrudan etkileyen yegane kriter ebetteki ihracat. Samsun gibi bu kadar üretim çeşitliliğinin olduğu, lojistik imkanların böylesi elverişli olduğu önemli bir ticaret kültürünün ve geleneğinin nesilden nesile aktarıldığı kentimizin ihracatın daha yüksek olabileceğinin yani potansiyelinin farkındayız. İşte tam olarak bu bakış açısıyla dış ticaret konusunda bilinç ve birikim ulaştırmak amacıyla defaatle eğitimler seminerler düzenledik, düzenliyoruz. Her yeni eğitim dış ticarete yeni başlayanlar, üretimini ihraç etmek isteyenler ya da mesleki olarak dış ticaret alanında uzmanlaşmak isteyenler için bir fırsat. Hemen her yıl eğitim takvimine bu konuyu alıyor olmamız bilgilerin güncellenmesi ve farklı uzmanların bakış açılarıyla zenginleşmemiz adına çok önemli bir fırsat. Bugün ihracat ana başlığı altında pazar araştırmaları, küresel ticaret, ödeme yöntemleri, e- ticaret platformları konularında kısa süreli ama oldukça etkili ve yoğun bir program gerçekleştireceğiz. Amacımız, sizleri ihracatta 360 derecelik bakış açısıyla donatmak, rotayı doğru belirmeniz adına size rehberlik edecek nüansları paylaşmak ve bütün bunları yaparken de ihracat mevzuatına uygun hareket etmelerini sağlamak” diye konuştu.

Deneyimlerini paylaştı

Ardından da Dış Ticaret Uzmanı Eğitmen Şefik Ergönül söz alarak, ‘Uluslararası Pazar Araştırmaları ve Fırsatlar’, ‘Küresel Ticaret ve Dış Ticaret Mevzuatı’, ‘Uluslararası Ticaret ve Ödeme Yöntemleri’, ‘İhracata Yönelik Uygulamalı Pazar Araştırması’ ve ‘Sanal Ticaret Platformları ve E-Ticaret’ konu başlıkları altında katılımcılara sunum yaptı. Seminer, soru-cevap kısmından sonra sona erdi.