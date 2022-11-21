Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı federasyonlar işbirliği ile düzenlenen ‘2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri’ başlarken, hedef, hem okulda hem sporda başarı sağlamak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı federasyonlar işbirliği ile düzenlenen ‘2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri’ başlarken, hedef, hem okulda hem sporda başarı sağlamak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in, gerçekleşecek müsabakalarla ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Yeni sezonda 30 branş ve çeşitli kategorilerde düzenlenecek okul spor faaliyetleri bugün oynanacak olan Bilek Güreşi müsabakaları ile start alacak ve 12 Mayıs tarihinde oynanacak futsal müsabakaları ile sona erecek” dedi.

Okul sporları hem okulda hem sporda başarı

Geçtiğimiz sezonda okul takımları ile katıldıkları müsabakalarda Bilecikli sporcular büyük başarı gösterdi. Türkiye Şampiyonu ile ilk üç derecenin çıktığı 2021-2022 sezonunda ayrıca iki Bilecikli sporcu en büyük okul sporları organizasyonu olan Gymnasiade oyunlarında Bilecik’i Milli Forma ile temsil ederek büyük bir başarıya imza attı.

Aralık takvimi dolu dolu

Okul sporları Aralık Ayı takviminde ise spor şöleni yaşanacak. Çeşitli branş ve kategorilerde 149 müsabakanın oynanacağı Aralık ayında okullar Bilecik’i gruplarda temsil etmek için şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bilecik 7 grup müsabakasına ev sahipliği yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvime göre Bilecik 7 grup müsabakasına ev sahipliği yapacak. Voleybol, masa tenisi, bilek güreşi, badminton, basketbol, satranç ve futbol branşlarındaki ulusal müsabakalara ev sahipliği yapılacak ve bu turnuvalarda 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek.