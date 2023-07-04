Bayraklı Belediyesi, ’Geleceğini Kuran Genç Kadınlar’ projesine kabul edildi. ‘Yine Etkiliyiz’ adıyla başvurulan proje çerçevesinde, istihdam ve eğitimde yer alamayan 100 kadına e-ticaret, kişisel gelişim ve ilgi alanlarına yönelik eğitim programları düzenlenecek, iş imkanı sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından desteklenen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" hibe programına "Yine Etkiliyiz" adıyla katılan Bayraklı Belediyesi, ana başvurucu olduğu projede başarılı bulundu. Aziz Sancar Ar-Ge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kadınlar özelinde bir girişimcilik hareketi olarak değerlendirilen proje çerçevesinde, 18-29 yaş aralığındaki en az lise mezunu 100 genç kadının sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi, e-ticaret ve kişisel gelişim konularında bilgi düzeylerinin artırılarak iş birliği yapılan firmalarda staj yapmaları sağlanacak.

Bu sayede katılımcıların kendine güvenlerinin artırılması ve kendi işlerini kurma veya mevcut iş fırsatlarını değerlendirmeleri amaçlandı. Projeye göre katılımcı 100 kadına 2 aylık eğitim programları düzenlenecek. 1 yıl boyunca sürecek projede kadınların ayrıca ilgi alanlarına göre bireysel yönlendirmelerle girişimcilik fikirlerinin geliştirilmesi de sağlanacak. Proje, S.S. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Adil Kentler Derneği, İş Dünyasında Kadın Ağı Derneği (İDUKAD), Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) ile ortaklaşa gerçekleştirilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Bayraklı’da gençlerimizin, kadınlarımızın ekonomik hayata katılımları, istihdamda yer almaları çok önemli. Bu konuda Bayraklı Belediyesi olarak her yıl açtığımız çeşitli hobi ve meslek kurslarıyla kadınlarımıza destek oluyoruz. Son olarak katıldığımız hibe programı ile de 100 genç kadının girişimcilik fikirlerini geliştirmeyi, iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütleri ve firmalar aracılığıyla da çalışarak gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.