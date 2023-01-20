Kahramanmaraş Afşin Belediyesi tarafından oluşturulan lavanta tarlasına arıcılıkta verimliliğin artırılması için bin adet alıç fidanı dikildi.

Kahramanmaraş Afşin Belediyesi tarafından oluşturulan lavanta tarlasına arıcılıkta verimliliğin artırılması için bin adet alıç fidanı dikildi.

Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde oluşturulan lavanta tarlasında, arıların verimlerinin artırılması amacıyla yaklaşık bin alıç fidanı toprakla buluşturuldu. Dikilen alıç fidanlarıyla arıcılıkta verimliliğin artırılmasının amaçlandığı belirtildi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gerçekleştirilen faaliyet sayesinde arıların bir taraftan lavanta balı üretirken diğer yandan da alıç bitkisindeki polenlerden faydalanacağını söyledi.

Fidanların yetişmesiyle bölge halkının alıç meyvesi ihtiyacının da karşılanacağını aktaran Güven" Afşin coğrafyası ve Binboğa dağlarında, bağ ve bahçelerimizde sıkça bulunan doğal ağaçlarımızdan bir tanesi olan alıç fidanlarını lavanta tarlamıza uyguluyoruz. Bin alıç fidanımız lavanta tarlamızın bir cephesini kaplayacak. Arı evimizde bulunan arılarımız bir taraftan lavanta balı üretirken alıç bitkisinin polenlerinden de faydalanacaklar. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım’ın önerileriyle bu faaliyeti gerçekleştirdik. Bu sayede Afşin’imiz alıç ormanına kavuşmuş olacak" dedi.