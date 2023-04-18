İstanbul’da düzenlenecek Hedef Afrika / Kıtalararası İşbirliği Fuarı ve B2B Konferansı’na Afrikalı belediyeler de ilgi gösteriyor. Kamerun ve Senegal’den belediye başkanları ay sonunda gerçekleşecek etkinlikte yer alacak.

HBS Mimarlık ve HBS Uluslararası Organizasyon’un düzenlediği Hedef Afrika/Kıtalararası İşbirliği Fuarı ve B2B Konferansı, Afrikalı belediye başkanlarının da ilgisini çekti. Türk şirketleri ile belediyelerin ihtiyaç duydukları ürünler konusunda çalışmak isteyen Afrikalı belediye başkanları 29-30 Nisan’daki etkinliğe katılmak için İstanbul’a gelecek. Bu amaçla şimdilik Kamerun ve Senegal’den belediye başkanları geleceğini açıkladı. Başkanlar, belediyecilik alanında kullanılacak iş makineleri ve malzemeleri ile oyun parkları konusunda da ihtiyaç duydukları ürünleri üreten firmalarla görüşecek.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe Angola, Benin, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kamerun, Kenya, Kongo, Liberya, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo olmak üzere 16 Afrika ülkesinden toplam 500 iş insanı katılacak. Söz konusu iş insanları yaklaşık 1.000 Türk iş insanı ile ikili görüşme yapma olanağı bulacak.

Depremzedelere özel kontenjan

Yapılan açıklamaya göre, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı destekli olarak düzenlenecek olan ve katılımcıların ödedikleri tutarın yüzde 60’ına yakınını geri alabilecekleri etkinlik kapsamında toplam 100 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türkiye’den 25’den fazla sektör temsilcisinin yer alacağı etkinlikte, depremzede üreticiler için de özel kontenjan olacak. Buna göre 100 depremzede üretici, etkinlik için İstanbul’a gelecek ve B2B alanlarında görüşme yapabilecek. Depremzede üreticilerin tüm masrafları organizasyon firması tarafından karşılanacak. Afrika’dan gelen heyetler etkinliğin ardından görüştükleri firmaların fabrikalarını ve showroomlarını gezme olanağı da bulacak.