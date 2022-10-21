Kocaeli’de düzenlenen "İşte İşin İstihdam Fuarı" iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen organizasyonun hedefinde, istihdama 3 bin yeni kişiyi kazandırmak yer alıyor.

Kocaeli’de düzenlenen "İşte İşin İstihdam Fuarı" iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen organizasyonun hedefinde, istihdama 3 bin yeni kişiyi kazandırmak yer alıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "İşte İşin İstihdam Fuarı", Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası paydaşlıklarında, İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği organizasyonuyla gerçekleşiyor. İşveren ve iş arayanı buluşturan fuarda 150’ye yakın sanayici ve sivil toplum örgütü stant kurarak, ziyaretçileriyle buluştu. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen ve işveren ile iş arayanları bir araya getiren organizasyonun hedefinde istihdama 3 bin yeni eleman kazandırmak yer alıyor.

"USTAM ile yetiştirip, iş dünyasına kazandırmak istiyoruz"

Fuarda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yetişmiş insan kaynağının önemine dikkat çekti. Başkan Büyükakın, "Bizim en önemli görevlerimizden birisi de yetişmiş insanı yetiştirecek zeminler oluşturmak. Bizlere düşen görev, insanımızın önünü açarak bunun kurumsal hukuki alt yapısını oluşturmaktır. Disiplinsiz anlayışla bir şey başarmak mümkün değil ama çok aşırılıkta bir zehirdir ve o yüzden dengeyi koruyup her şeyi yerli yerine koymamız gerekir. Biz bu amaçla bu tür fuarları gerçekleştirip, sanayici ve üniversitelileri bir araya getiriyoruz. Bu tür fuarlar bizi tatmin etmemeli. Bizim akademisyenimizde insanımızda bunun daha iyisini yapmalı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, iş arayan ve henüz bir meslek sahibi olmamış kişileri USTAM projesi sayesinde yetiştirdikten sonra iş dünyasına kazandırmak istiyoruz. Şimdiye kadar birçok arkadaşımız USTAM projesinde eğitim alarak iş sahibi oldu. İnşallah arkadaşlarımızın özverili çalışması neticesinde bu proje istediğimiz seviyeye gelecek" dedi.

USTAM projesi anlatıldı

Fuarda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve USTAM standıyla yer aldı. USTAM standında oluşturulan bilgi merkezinden projeler hakkında detaylı bilgi alan ziyaretçiler ön başvuru yaptırmayı da ihmal etmedi. USTAM projesi koordinatörü Aysun Akyürek, katılımcılara USTAM projesinin amaçları ve işleyişi hakkında detaylı bilgi verdi.