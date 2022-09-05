Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, hedeflerinin olan bulaşıcı olmayan kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları bağlı erken ölümlerin 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılması olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, hedeflerinin olan bulaşıcı olmayan kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları bağlı erken ölümlerin 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılması olduğunu ifade etti.

Korkmaz, Halk Sağlığı Haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada, bu yıl haftanın ana temasının ’Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler’ olduğunu söyledi. Korkmaz, "Toplumun sağlık okuryazarlığının ve hastalık farkındalığının artırılması, bulaşıcı olan ve olmayan hastalıkların önlenmesi, hastalıkların erken tanınması ve tedavi edilmesi, sağlık ve sosyal kuruluşlar aracılığı ile bireylere beden ve ruh sağlığını koruyacak bir yaşam düzeyinin sürdürülebilir biçimde sunulması halk sağlığı çalışmalarının hedefleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu yıl halk sağlığı etkinlikleri için Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler tema olarak belirlenmiştir. Dünyada en sık görülen, en fazla ölüme ve engelliliğe neden olan bulaşıcı olmayan hastalıklara (kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları) bağlı erken ölümlerin (70 yaş altı ölümler) 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılması ülkemizin bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili temel hedefidir. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan obez, hipertansif, diyabetik ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılması gereken hastalara, yaşlı bireylere ve sağlıklı bireylere dair listelerden tarama ve izlem işlemlerini yapmaktadır. 18 yaş ve üstünde bireyler aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez, kan basıncını, boy, kilo ve bel çevresini ölçtürebilir. Kan basıncı yüksek ise aile hekimi teşhis koymak için ilave kan basıncı ölçümleri ve tetkikler de isteyebilir.40 yaş ve üstündeki bireyler aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez kan şekerini ölçtürebilir. 65 yaş ve üstündeki bireylerde yılda en az bir kez genel sağlık durumunun değerlendirilmesi için aile hekimine başvurabilirler" dedi.