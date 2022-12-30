AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar’ın öncülüğünde düzenlenen Hedef 1000 Burs Projesi’nde, burs almayı hak kazanan öğrenciler noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar’ın öncülüğünde düzenlenen Hedef 1000 Burs Projesi’nde, burs almayı hak kazanan öğrenciler noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Hedef 1000 Burs Projesi’nde kura çekimi heyecanı yaşandı. 4 bin lira değerindeki bursu almaya hak kazanan öğrenciler, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde başvuru yapan bin 871 kişi içinden bini burs almaya hak kazandı.

İl Başkanı Muğlim Bağatar, projeye gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Son 2 yıldır tüm dünyada pandemi ve sonrasında bütün dünya ve Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu söyledi. Biz de öğrenci arkadaşlarımıza nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündüm. Arkadaşlarımızla böyle bir proje geliştirdik. 3 aydır dolaşıyoruz. Sağ olsunlar, ilk başta birkaç iş adamı arkadaşımızın yanına gittiğimizde bizi çok güzel karşıladılar. İyi bir proje yaptığımızı söyleyerek destek vermek istediklerini söylediler. Bu bize çok moral ve ümit verdi. Sonrasında dolaşmaya başladık. Bazı arkadaşımız 10 tane burs verdi. Bazısı dedi ki, ‘ben daha fazla vermek istiyorum.’ Dolaşa dolaş bu sayıyı yakalandık” diye konuştu.

Bağatar, kampanyada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yönetim kurulu üyelerimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimize, çok kıymetli hayırseverler ve iş insanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnanın öyle güzel şeyler oldu ki, bir ev hanımı ablamız bizi aradı ve ‘Ben burs vermek istiyorum’ dedi. Halkımız kampanyaya sahip çıktı” ifadesini kullandı.

Bağatar, bağışçılardan direk olarak öğrencilere bursları göndereceğini söyledi. Bağatar, bu nedenle bazı öğrencilerin peşin bazıların ise taksitler halinde burs ücretini alabileceğini sözlerine ekledi.