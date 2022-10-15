Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında dün sabah saatlerinde HDP’li milletvekillerinin bulunduğu minibüsle ticari taksinin çarpışması sonucu iki araç da hurdaya döndü. Kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybeden taksi şoförü Soner Özenç için Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taksici arkadaşları ve ailesinin katıldığı namazın ardından Soner Özenç, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

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