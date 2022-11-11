HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Kürt düşmanlığı ile suçlayarak, "Bu 6’lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Kürt düşmanlığı ile suçlayarak, "Bu 6’lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir" dedi.

Kars’tan karayoluyla Ardahan’a gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ardahan İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Buldan, parti binası önünde toplanan partililere seslenerek, Akşener’in kumpanya benzetmesine cevap vererek, "Bizden korkan ama aynı zamanda bize saldırıyı hiçbir zaman gündeminden düşürmeyen 6’lı masanın kadın bir başkanı var. O 6’lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan her gün HDP’ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. Ve bu 6’lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Kürtler anasını görmesin diye gelen ağaları oldu, giden paşaları oldu. Biz bunu biliyoruz; ve bize kumpanya kuruyor diye de iftira attılar. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan bilirler, onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat’tan bilirler. O vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın ve Kürt düşmanlığı yapanlar, Kürt düşmanlığı yaparak her gün birbiriyle yarışanlar şunu iyi bilsin ki kaybedecekler.’’ diye konuştu.

Buldan konuşmasının ardından kent merkezinde İnönü Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.