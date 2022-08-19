Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 81’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 81’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 81’nci gününe girdi. 2015 yılında Siirt’te HDP’li belediye döneminde staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin’in babası Aydın Dağtekin, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutarak çocuğunun geri gelmesi için umutlu bekleyişini sürdürüyor. Evladının üniversite öğrencisi olduğunu, HDP’li Siirt Belediyesinde staj yaptığını anımsatan baba Dağtekin, “3 yıldır burada mücadele ediyorum. Oğlum Siirt’te okul okuyordu, HDP’li belediyede staj görürken kaçırdılar, oğlumdan bir haber alamadık, her yeri aradık. Ölümü, sağ mı bilmiyorum. HDP’ye sesleniyorum; evladımı versinler. Bizim canımızı yaktılar başkalarının canını yakmasınlar. Annesi yatalak oldu” dedi.