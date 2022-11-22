Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 177’nci gününde kararlılıkla devam ediyor. Bir ailenin daha katılımı ile evlat nöbetindeki aile sayısı 333’e yükseldi.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 177’nci gününde kararlılıkla devam ediyor. Bir ailenin daha katılımı ile evlat nöbetindeki aile sayısı 333’e yükseldi.

3 Eylül 2019 yılında PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı, Erzurum’dan bir ailenin daha katılımıyla 333 oldu. Bitlis’te 2015 yılında 15 yaşında iken kaçırılan Sümeyye Arslan için nöbete katılan baba Maşallah Arslan, aileleri televizyondan gördüğünü, kendi evladını da istemek için katıldığını kaydetti. Baba Arslan, “7 yıl önce biri gelip kandırıp götürdü. Haber alamıyoruz, hiç haber alamadık. Teslim olanlardan biri geldiğinde 4 yıl onunla beraber olduklarını, daha sonra kızımı Suriye tarafına verdiklerini söyledi. Kızım gelip teslim olsun” dedi.