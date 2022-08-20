Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 82’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 82’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 82’nci gününe girdi. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu.

Demir, "3 yıla yakındır burada evlat nöbetindeyiz, biz evladımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Evladımızı versinler kalkıp gidelim. Bunlarda vicdan ve merhamet yok. Bütün dünyaya sesleniyorum, bize yardım edin bu zalimlerin elinde çocuklarımızı kurtaralım. Oğlum kaç gel Türk askerine teslim ol, devletimiz büyük bir devlettir, Kelepçe vurmadan aileye teslim ettiler. Ailenizin kucağına gelin" dedi.