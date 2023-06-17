Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi HDP il binasının önünde bin 384 gündür umutla sürüyor. Evladı için 3 senedir oturma eylemi yapan Bedriye Uslu, 6 senedir oğlu Mahmut’tan herhangi bir haber alamadığını söyledi.

Çocuğu için her gün HDP önündeki evlat nöbeti çadırına gelen Uslu, evladını alana kadar oturma eyleminde kararlı olduğunu belirterek, “Oğlum Mahmut için sabahları çadırın yolunu tutup geliyorum. Rabbim buna sebep olanlara hakkımızı bırakmasın. Çocuğum sabah okula ders için gitti, geri gelmedi. HDP tarafından oğlum kandırılarak götürüldü. Ne hakları vardı da çocuklarımızı bizden ayrı koydular. Çocuklarımızı dağda taşta resmen mahkum ettiler. 6 senedir oğlumdan herhangi bir haber almadım. Evlat nöbetine başladığımdan beri yine haber alamıyorum. Derdimizden daha büyük bir dert yoktur. Onlarda hiç mi merhamet ve vicdan yok. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Artık bu çilemiz bitsin. Oğlum eğer beni görüyorsan gel, devletimize teslim ol” dedi.

Çocuğunun HDP’liler tarafından kandırılarak kaçırıldığını ileri süren Güzide Demir, ‘teslim ol’ çağrısında bulunduğu Aziz için evlat direnişinde kararlı olduğunu ifade etti.

Demir, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 4 senedir çocuklarımız için çadırın yolunu tutuyoruz. Çocuklarımızı alana kadar buradan bir yere ayrılmayacağız. HDP’liler benim oğlumu kandırıp kaçırdı. Oğlum sabah dışarı çıktı daha artık geri dönmedi. 8 senedir oğlumun peşindeyim. Oğlumu dağda taşta mahkum ettiler. Yetim oğlumdan ne istediler. Oğlum artık gel, güvenlik güçlerimize teslim ol.”